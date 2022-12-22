Рыбак выжил после кораблекрушения привязанным к телам погибших товарищей

В Сиамском заливе спасли рыбака, который более 30 часов дожидался помощи в воде, после того как его траулер затонул во время шторма 18 декабря. Мужчина был связан веревкой с тремя товарищами, которые к моменту обнаружения были мертвы. Еще один рыбак, который привязан не был, числится пропавшим без вести.

Новости Пхукета

О спасении камбоджийского рыбака по имени Сиа Сой с потерпевшего кораблекрушение траулера Supsunan сообщила 22 декабря газета Bangkok Post.

Статья была опубликована после того, как трудового мигранта доставили на военном корабле HTMS T.992 на базу ВМФ в провинции Сонгкхла, что произошло вечером 21 декабря. Само судно затонуло 18 декабря. Газета указывает, что выживший рыбак провел в воде более 30 часов.

Камбоджийца и трех его мертвых товарищей обнаружило 19 декабря не названное рыболовецкое судно. Все они были связаны веревкой, поэтому и выжившего, и его погибших коллег нашли одновременно. Еще один рыбак с траулера Supsunan числится пропавшим без вести.

Как уточнил капитан Наттхакиат Монгкхунтот из второго регионального командования ВМФ, оперативно отправить корабль на помощь 18 декабря не позволили погодные условия. Само кораблекрушение произошло в 30 морских милях (около 55,6 км) от побережья провинции Сонгкха, где находится региональный штаб ВМФ.

Bangkok Post указывает, что во время штормов в «южном регионе» 17-18 декабря затонули «по меньшей мере два других судна». Одно из них являлось грузовым, тип другого неизвестен. Судя по всему, корвет HTMS Sukhothai, также затонувший 18 декабря, в этот список не входит. Из находившихся на борту корвета моряков и морских пехотинцев 23 по-прежнему числятся пропавшими без вести, тела шести погибших уже обнаружены. Происшествие грозит стать вторым по машстабам кораблекрушением в современной истории Таиланда после гибели судна Phoenix на Пхукете в 2018 году.

Непосредственно сейчас на Пхукете погодные условия более благоприятные, хотя предупреждение о возможных штормах и высоких волнах тоже было выпущено на прошлой неделе.

При этом сегодня, 22 декабря, в соцсетях появилось сообщение о туристическом судне, затонувшем в бухте Чалонг-Бэй. Фотографии были размещены в сообществе Phuket Cruising Yacht Club. Название лодки на фото не видно, информация о владельце/операторе отсутствует.

Это уже минимум второй инцидент в бухте с начала месяца. 5 декабря там затонула парусная лодка, предположительно, носящая название Perseus (так «слышал» автор публикации). Информация о владельце/операторе отсутствует.

Представители пхукетских офисов профильных ведомств не комментировали ни первое, ни второе происшествие в Чалонг-Бэй и не сообщали о них по официальным каналам.