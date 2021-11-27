Рыбак утонул в пхукетском канале

Полиция подтвердила обнаружение тела местного рыбака Чаккрапхата Дичайчана, который пропал во время рыбалки в Таланге. Как и предполагалось, мужчина утонул в канале у здания муниципалитета района Тхепкрасаттри.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об упавшем в воду мужчине отправили в полицию другие рыбаки, ловившие воду в том же канале. Когда полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation прибыли на место, поисками уже занималась большая группа добровольцев.

Рыбачивший там же с друзьями 21-летний Сукхум Сангуанкэу рассказал полицейским, что обратил внимание на забрасывавшего сеть мужчину, а в следующий момент того на месте уже не было. Господин Сангуанкэу предположил, что рыбак мог упасть в воду, после чего вместе со спутниками приступил к поиску. Не обнаружив пропавшего, рыбаки вызывали полицию.

Поиски продолжались около часа, а для их облегчения потребовалось понизить уровень воды в канале. Тело 32-летнего господина Дичайчана было обнаружено в месте, где берег обильно зарос деревьями. Также обзор закрывали упавшие в воду стволы.

Тело погибшего доставили в Thalang Hospital для установления причины смерти. По одной из рабочих версий, у мужчины мог случиться некий приступи или припадок, из-за которого он упал в воду вслед за сетью и не смог выбраться.

Погибший был уроженцем провинции Сисакет. Тело передадут родственникам после получения медицинского заключения о причине смерти.