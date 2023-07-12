Рыбак с серпом в руке встал на защиту прав таксистов Найтона

Полиция Саку предъявила обвинения рыбаку Санти Райвантхипкуну, ставшему героем очередного резонансного видео, посвященного войнам таксистов Пхукета. Мужчина с тайским серпом в руке встал на защиту эксклюзивных прав водителей с Найтона, прогнав с пляжа шофера Grab. Водитель не стал спорить с человеком, вооруженным заточенным сельхозорудием, и поехал в полицию Саку, отвечающую и за Найтон с Най-Янгом, и за аэропорт.

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Рыбак с серпом в руке беседует с таксистом на Найтоне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбак с серпом в руке беседует с таксистом на Найтоне. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Рыбак Райвантхипкун и водитель Grab Промпитак Конгйод были вызваны в полицейский участок Саку во вторник, 11 июля. К этому моменту в интернете уже активно обсуждали ролик, на котором 52-летний господин Райвантхипкун прогоняет с пляжа 28-летнего господина Конгйода.

Мужчина сначала просто высказывает таксисту, что ему здесь не рады, а затем отправляется к своему саленгу за серпом и продолжает беседу уже с внушительным сельскохозяйственным орудием в руке.

Господин Конгйод в итоге уехал с пляжа и направился в полицейский участок Саку, где подал заявление. Затем туда вызвали господина Райвантхипкуна, подтвердил шеф полиции Саку полковник Салаан Тантисасанкун. Мужчине предъявили обвинения в запугивании другого человека с применением оружия.

И полиция, и прочие официальные структуры подчеркнули в связи с инцидентом, что Санти Райвантхипкун сам не является водителем такси и никак не связан с объединениями шоферов Найтона.

Наличие в саленге серпа господин Райвантхипкун объяснил тем, что инструмент ему нужен как рыбаку. Полиция согласилась с обоснованностью этого утверждения. Обвинений в ношении оружия в общественном месте предъявлено не было.

На прошлой неделе полиция Пхукет-Тауна возбудила аналогичное дело об угрозах в отношении водителя микроавтобуса Парамета Соракета, у которого в качестве импровизированного оружия был резиновый шланг. Комментируя инцидент полиция похвалила шофера за сдержанность, поскольку в ходе конфликта с туристом он лишь обозначил удар в лицо, но не нанес его. Суд приговорил водителя к штрафу в 1000 бат.

Статья 392 УК Таиланда (Запугивание, угрозы без физического насилия) предусматривает до 1 месяца тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.