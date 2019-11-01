Рыбак нашел в море тело пропавшего на Лайане местного жителя

Официальные лица подтвердили окончание операции по поиску 38-летнего Саравут Дуангсикэу, пропавшего на пляже Лайан вечером 29 октября. Тело мужчины нашел в море местный рыбак Пичай Йодкэу.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудник одного из пхукетских отелей Саравут Дунгсикэу пропал вечером 29 октября, когда ловил крабов в районе пляжа Лайан вместе с приятелем.

Поиски в вечер происшествия и в следующие два дня результатов не принесли. Тело было обнаружено лишь 31 числа, когда его заметил в воде местный рыбак Пичай Йодкэу.

Господин Йодкэу поднял труп на борт своей лодки и отвез на пляж Банг-Тао. Там тело забрали спасатели Kusoldharm Foundation. Жена погибшего Нутча Аттакун уже опознала мужа.

Добавим, что на Пхукете по-прежнему продолжаются поиски туриста из Белоруссии, пропавшего во время купания у пляжа Найтон вечером 30 октября. В поисковой операции задействованы силы третьего регионального командования ВМФ Таиланда. В частности, поиск с воздуха осуществляются при помощи вертолета.