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Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг

Военные моряки из состава третьего регионального командования ВМФ пришли на помощь рыбаку Джиравату Ханталэ, лодка которого затонула у побережья провинции Пханг-Нга около полудня 19 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Марта 2022, 04:35 PM
Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг. Фото: ВМФ Таиланда

Сообщение о затонувшей лодке поступило в пхукетский штаб третьего регионального командования около 13:00, примерно через час после того, как лодка господина Ханталэ затонула. В момент происшествия он был на борту один.

На поиск мужчины был отправлен корабль Tor 229. Также к операции присоединились местные жители.

По некой причине Tor 229 был отправлен к месту событий лишь в 15:00, то есть через два часа после получения сообщения о проблеме и через три после самого инцидента. К 16:05 корабль прибыл в указанный квадрат и приступил к поискам, однако смог найти лишь плавающие в воде вещи, которые, предположительно, были на борту затонувшей лодки.

В 17:25 участвовавший в поисках местный рыбак Тиранит Чудким сообщил, что обнаружил господина Ханталэ и возвращается вместе с ним на берег. Мужчины прибыли на мыс Пакаранг, после чего рыбака отправили в больницу.

Информация о его состоянии и о причине кораблекрушения отсутствует.

 

 

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