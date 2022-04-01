Рыба-игла проткнула шею человеку в Трате

Турист серьезно пострадал во время купания на пляже Ао-Тан-Кху в провинции Трат в середине дня 31 марта. Мужчине проткнула шею рыба-игла.

Новости Пхукета

1 Апреля 2022, 11:00 AM

Фото: Bang Pid OrBorTor

Инцидент на пляжа Ао-Тан-Кху произошел около 13:00. Гражданин Таиланда Ноппадон Срингам купался недалеко от берега и в какой-то момент начал активно звать на помощь, пишет Bangkok Post.

Мужчине помогли выбраться из воды и оказали первую помощь, затем он был доставлен в больницу. Как оказалось, мужчина получил рану от рыбы-иглы.

Комментируя инцидент, глава районной администрации тамбона Банг-Пхид, где находится пляж Ао-Тан-Кху, заявил, что подобные рыбы часто встречаются у берега и даже способны выпрыгивать из воды. Впрочем, непосредственно на Ао-Тан-Кху этих рыб раньше не видели.

Bangkok Post напоминает, что в декабре 2018 года от аналогичного укола в шею в Трате скончался военнослужащий.