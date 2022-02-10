Рядом с местом убийства индуса на Пхукете нашли два пистолета

Полиция обнаружила два пистолета неподалеку от места убийства предполагаемого «индийского гангстера» Джими Сандху на Пхукете. Впрочем, полиция пока не может однозначно заявить, что это именно орудия убийства.

Новости Пхукета

11 Февраля 2022, 12:00 AM

В деле об убийстве в Раваи появились новые улики. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пишет Bangkok Post, рядом с виллой, которую арендовал Сандху в Раваи, были обнаружены пистолеты Walther PP и CZ, зарегистрированные на имена неких тайских граждан. Оружие было выброшено в море неподалеку от виллы. Видимо, пистолеты были обнаружены во время отлива.

Джими Сандху был застрелен около 22:30 вечера 4 февраля. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему приблизились двое мужчин и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Имя, которое сейчас считается настоящим, назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun. Теперь это имя (Джими Сандху) использует и полиция, хотя раньше именовала погибшего в соответствии с записью в паспорте, по которому он въехал (Мандип Сингх).

Сейчас канадские власти уже подтвердили, что паспорт является подлинным, но для его получения индус предоставил ложные сведения. Позже он был лишен гражданства Канады, что, впрочем, не помешало ему въехать в Таиланд как канадцу.

Заместитель официального представителя полиции подполковник Критсана Паттаначарон заявил, что следователи продолжают сбор улик. В частности, в распоряжении следователей есть предполагаемая верхняя одежда стрелков, найденная в одном из мусорных баков неподалеку от места расправы. Также на автомобиле убитого был обнаружен GPS-маячок. Правоохранители уже задержали человека, на телефон которого, предположительно, поступал сигнал с передатчика.

Полиция по-прежнему склоняется к версии, что убийцы являются иностранцами. Рабочий мотив – конфликт преступных группировок.