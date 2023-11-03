Русскую экскурсионную фирму проверили по жалобе тайцев

Проверка экскурсионного бюро Ivan Durian Tour (юрлицо Ivan Durian Tour Co Ltd) проходила 2 ноября. В отчете, опубликованном 3 числа, Иммиграционное бюро прямо сообщило, что это была отработка очередной жалобы, полученной по каналам передачи информации «для жителей Пхукета, участвующих в информировании о нарушениях со стороны иностранцев». Впрочем, как и в предыдущих таких отчетах, Иммиграционное бюро не сообщило о каких-либо выявленных нарушениях.
В отчете упоминается суть жалобы. В Иммиграционное бюро сообщили, что иностранный владелец Ivan Durian Tour якобы сам ведет продажу экскурсий, а его тайская сотрудница «просто сидит рядом».
Приехав к стойке продаже экскурсий, находящейся рядом с Phuket Kata Resotel и муниципалитетом Карона, сотрудники Иммиграционного бюро и туристической полиции обнаружили только упомянутую тайскую сотрудницу Ivan Durian Tour Co Ltd., некую Каниту Манисард. Упоминавшийся в жалобе иностранец на рабочем месте отсутствовал.
Полиция подтвердила, что у компании Ivan Durian Tour Co Ltd была оформлена лицензия на работу в экскурсионном бизнесе и имелись необходимые разрешения на киоск у здания муниципалитета. Иммиграционное бюро опубликовало подтверждающее фото.
Приехавший чуть позже россиянин Иван Пиго предъявил сотрудникам Иммиграционного бюро разрешение на работу и долгосрочную визу, действительную до 21 ноября 2023 года. Регистрация по месту проживания у россиянина также была сделана должным образом.
Иммиграционное бюро добавило, что господину Пиго напомнили о необходимости строго соблюдать Закон об иммиграции и другие законы, регулирующие нахождение и работу иностранцев в Таиланде. Полицейские ничего не сказали об итогах проверки по сути жалобы, но закончили отчет призывом продолжать присылать информацию о предполагаемых нарушителях законов.
Согласно данным Департамента развития бизнеса (DBD) компания Ivan Durian Tour была открыта в июле 2023 года с зарегистрированным капиталом в 4 млн бат. Эта сумма позволяет оформить два ворк-пермита для иностранных сотрудников при наличии в штате четырех тайских работников на каждого иностранца.
Тип бизнеса в базе данных указан как организация экскурсий, другие направления работы (аренда транспорта, торговля сим-картами) не отмечены. Директором значится Иван Пиго, указанное количество акционеров – один.
Согласно последним данным Иммиграционного бюро, за период с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года за нарушение Декрета о труде иностранцев на Пхукете были арестованы 11 человек. За нарушение Закона о туристическом бизнесе – шесть человек.