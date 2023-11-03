Русскую экскурсионную фирму проверили по жалобе тайцев

Иммиграционное бюро Пхукета продолжает отрабатывать жалобы населения на иностранный бизнес. Впрочем, в отчетах ведомства все проверенные иностранцы пока оказываются законопослушными. Бюро стабильно сообщает, что ворк-пермиты и визы у всех в порядке, а других аспектов просто не касается. Объектом последней проверки стало экскурсионное бюро Ivan Durian Tour у пляжа Ката. В момент прибытия полицейских за прилавком стояла тайская сотрудница, руководитель бизнеса Иван Пиго подъехал позже, показал сотрудникам Иммиграционного бюро паспорт и ворк-пермит, после чего сфотографировался с довольными полицейскими.

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Полиция приехала с проверкой в фирму Ivan Durian Tour, но нарушений либо не выявила, либо не сообщила о них. Фото: Phuket Immigration

Полиция приехала с проверкой в фирму Ivan Durian Tour, но нарушений либо не выявила, либо не сообщила о них. Фото: Phuket Immigration

Полиция приехала с проверкой в фирму Ivan Durian Tour, но нарушений либо не выявила, либо не сообщила о них. Фото: Phuket Immigration

Проверка экскурсионного бюро Ivan Durian Tour (юрлицо Ivan Durian Tour Co Ltd) проходила 2 ноября. В отчете, опубликованном 3 числа, Иммиграционное бюро прямо сообщило, что это была отработка очередной жалобы, полученной по каналам передачи информации «для жителей Пхукета, участвующих в информировании о нарушениях со стороны иностранцев». Впрочем, как и в предыдущих таких отчетах, Иммиграционное бюро не сообщило о каких-либо выявленных нарушениях.

В отчете упоминается суть жалобы. В Иммиграционное бюро сообщили, что иностранный владелец Ivan Durian Tour якобы сам ведет продажу экскурсий, а его тайская сотрудница «просто сидит рядом».

Приехав к стойке продаже экскурсий, находящейся рядом с Phuket Kata Resotel и муниципалитетом Карона, сотрудники Иммиграционного бюро и туристической полиции обнаружили только упомянутую тайскую сотрудницу Ivan Durian Tour Co Ltd., некую Каниту Манисард. Упоминавшийся в жалобе иностранец на рабочем месте отсутствовал.

Полиция подтвердила, что у компании Ivan Durian Tour Co Ltd была оформлена лицензия на работу в экскурсионном бизнесе и имелись необходимые разрешения на киоск у здания муниципалитета. Иммиграционное бюро опубликовало подтверждающее фото.

Приехавший чуть позже россиянин Иван Пиго предъявил сотрудникам Иммиграционного бюро разрешение на работу и долгосрочную визу, действительную до 21 ноября 2023 года. Регистрация по месту проживания у россиянина также была сделана должным образом.

Иммиграционное бюро добавило, что господину Пиго напомнили о необходимости строго соблюдать Закон об иммиграции и другие законы, регулирующие нахождение и работу иностранцев в Таиланде. Полицейские ничего не сказали об итогах проверки по сути жалобы, но закончили отчет призывом продолжать присылать информацию о предполагаемых нарушителях законов.

Согласно данным Департамента развития бизнеса (DBD) компания Ivan Durian Tour была открыта в июле 2023 года с зарегистрированным капиталом в 4 млн бат. Эта сумма позволяет оформить два ворк-пермита для иностранных сотрудников при наличии в штате четырех тайских работников на каждого иностранца.

Тип бизнеса в базе данных указан как организация экскурсий, другие направления работы (аренда транспорта, торговля сим-картами) не отмечены. Директором значится Иван Пиго, указанное количество акционеров – один.

Согласно последним данным Иммиграционного бюро, за период с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года за нарушение Декрета о труде иностранцев на Пхукете были арестованы 11 человек. За нарушение Закона о туристическом бизнесе – шесть человек.