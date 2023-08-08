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Русскоязычное сообщество поддержало врачей Пхукета сдачей крови

Вслед за акцией Phuket RBC на острове прошел донорский день в поддержку Vachira Phuket Hospital. Два нацеленных на иностранцев мероприятия проводятся отдельно друг от друга, но преследуют одну и ту же цель – обеспечить пхукетских врачей запасами крови для переливания. Особенно ценятся иностранные доноры с отрицательным резусом, поскольку такая кровь у тайцев почти не встречается. На акции 8 августа в Limelight было значительно больше россиян и других русскоговорящих экспатов, нежели на любом из мероприятий последних месяцев. В банк крови главной пхукетской больницы должно было поступить никак не меньше сотни объемов донорской крови, каждый из которых может стать решающих в борьбе за чью-то жизнь.

Новости Пхукета

9 Августа 2023, 12:56 AM
Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

Сдача крови в Limelight Avenue во вторник, 8 августа.

И акции в поддержку банка крови Phuket RBC, и мероприятия для пополнения запасов Vachira Hospital проходят под покровительством Красного Креста. На мероприятии 8 августа в Limelight Avenue выступила президент пхукетского отделения этой организации, супруга губернатора Ванди Вунсиеу. У главы провинции приехать не получилось, хотя изначально были основания ждать и его визита.

Также на акции присутствовали заместитель директора Vachira Phuket Phuket и глава Паспортного офиса Пхукета, то есть провинциального отделения Министерства иностранных дел.

На призыв сдать кровь для нуждающихся откликнулось немало россиян. По численности русскоговорящие доноры на акции уступали только тайцам. Впрочем, практически на 100% тайской была акция в честь дня рождения Рамы Х, проходившая 28 июля. Организация всех мероприятий налажена на Пхукете превосходно, причем Красный Крест с больницами уделяют внимание и тому, чтобы распределять желающих по разным дням.

День донора 8 августа получился заодно и днем русско-тайской дружбы, опровергая расхожий стереоптип о том, что русскоязычные экспаты редко принимают участие в местной жизни. Предыдущий пример был буквально двумя днями ранее, когда в Сапан-Хине проходили ежегодные гонки Toyota, на которых тоже было много русскоговорящих гостей. 

Все участники акции, и россияне и тайцы, получили памятные футболки, которые в этот раз были розового цвета. Выбор оттенка очевиден для тайских доноров, но из иностранцев, кто-то мог до сегодняшнего дня и не догадываться о цветах дней недели в Таиланде. Розовый – это, разумеется, цвет вторника, когда и проходило мероприятие.

На донорскую акцию в Limelight приехал и российский пианист Иван Шарапов. Музыкант сдавал кровь на июньской акции, поэтому поддержал инициативу искусством и дал небольшой фортепианный концерт для Красного Креста и других участников мероприятия. Звучала фортепианная классика, немного русских эстрадных мелодий и композиции Короля-Отца Рамы IX, сочинения которого в Таиланде знают и любят. Из россиян мало кто имел время послушать, но пробел можно восполнить в субботу, 12 августа, в Central.

Следующие специальные акции в поддержку Phuket RBC и Vachira Phuket Hospital тоже пройдут уже в эту в субботу, когда Таиланд будет отмечать день рождения Королевы-Матери Сирикит, являющийся в стране и национальным Днем матери. Красный Крест будет принимать доноров у себя в офисе, Vachira Phuket Hospital снова будет ждать людей в Limelight. Цвет памятных футболок уже известен.

 

 

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