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Run to Give 2017

Дата/Время начала: 24 Сентября 2017 06:00:00 - 24 Сентября 2017 09:00:00

Run to Give 2017

В Воскресенье, 24 Сентября, расположенные на побережье Андаманского моря отели Marriott проведут седьмую серию благотворительных забегов Run to Give. Мероприятие пройдет у водохранилища Банг-Вад в Кату. Цель мероприятия – сбор средств для Фонда Pun Fun Pun Yim и Детского Фонда Ее Королевского Высочества Маха Чакри Сириндхорн. Программа включает забеги на 21 км, 10 км и 3 км. Заходите на официальную страницу Run to Give 2017, Phuket в сети Facebook.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Marriott Run to Give
Адрес : Озеро Банг-Вад в Кату
Веб-сайт : www.facebook.com/runtogive2017phuket/
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Расположение

 

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