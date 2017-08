Run to Give 2017 Дата/Время начала: 24 Сентября 2017 06:00:00 - 24 Сентября 2017 09:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье В Воскресенье, 24 Сентября, расположенные на побережье Андаманского моря отели Marriott проведут седьмую серию благотворительных забегов Run to Give. Мероприятие пройдет у водохранилища Банг-Вад в Кату. Цель мероприятия – сбор средств для Фонда Pun Fun Pun Yim и Детского Фонда Ее Королевского Высочества Маха Чакри Сириндхорн. Программа включает забеги на 21 км, 10 км и 3 км. Заходите на официальную страницу Run to Give 2017, Phuket в сети Facebook. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Marriott Run to Give Адрес : Озеро Банг-Вад в Кату Веб-сайт : www.facebook.com/runtogive2017phuket/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт