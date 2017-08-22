Run to Give 2017
Дата/Время начала:
24 Сентября 2017 06:00:00
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24 Сентября 2017 09:00:00
В Воскресенье, 24 Сентября, расположенные на побережье Андаманского моря отели Marriott проведут седьмую серию благотворительных забегов Run to Give. Мероприятие пройдет у водохранилища Банг-Вад в Кату. Цель мероприятия – сбор средств для Фонда Pun Fun Pun Yim и Детского Фонда Ее Королевского Высочества Маха Чакри Сириндхорн. Программа включает забеги на 21 км, 10 км и 3 км. Заходите на официальную страницу Run to Give 2017, Phuket в сети Facebook.