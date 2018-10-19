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Руководство провинции заявило о растущей популярности кокаина в Патонге

Недавно назначенный на Пхукет вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай прокомментировал ситуацию с распространением наркотиков на Пхукете.

Новости Пхукета

19 Октября 2018, 12:54 PM
Вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: Phuket PR Department

Вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Фото: Phuket PR Department

«Мы обнаружили рост употребления героина и кокаина среди отдельных груп людей в Патонге. Также на острове продолжается активное распространение метамфетамина в таблетках (яба) и в кристаллической форме (яба-айс). Доминирующим наркотиком на Пхукете является кратом, молодежь и туристы продолжают употреблять марихуану», – заявил вице-губернатор, прибывший на Пхукет чуть больше недели назад.

После назначения на остров господин Ротрыанг На-Нонгкхай возглавил местный центр по контролю за распространением наркотиков. 18 октября он провел первое официальное совещание по ситуации с наркотиками.

«Стоимость наркотиков на улицах продолжает снижаться на фоне больших объемов поставок запрещенных веществ на острове. Рост поставок – следствие роста спроса. Свежая статистика полиции по арестам за незаконный оборот наркотиков подтверждает эту информацию», – заявил вице-губернатор.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани заявил, что преувеличивать масштаб проблемы кокаина и героина не стоит.

«Никакой правды в словах о кокаиновой эпидемии в Патонге нет. И я могу заверить вас, что Патонг – не место распространения наркотиков. Большинство арестованных по наркотическим статьям в Патонге утверждают, что приобретали наркотики где-то еще, а в Патонге только употребляли», – заявил полковник Джиндамани.
По словам офицера, найти кокаин в Патонге непросто, а основная группа потребителей – иностранцы. При этом число арестов лиц с героином по сравнению в прошлым годом даже уменьшилось.

«Мы упорно занимаемся борьбой с распространением наркотиков в Патонге», – заверил полковник Джиндамани.

 

 

 

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