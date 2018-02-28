Руководство аэропорта Пхукета сообщило о том, что работа комплекса нормализована

Заместитель главы международного аэропорта Пхукета Сумпан Кутранун заявил, что воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы в нормальном режиме после окончания ремонта взлетно-посадочной полосы.

28 Февраля 2018 09:37:44

Ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), о котором «Новости Пхукета» сообщали ранее, продолжался в течение двух ночей (26 и 27 февраля) и привел к необходимости корректировки графика полетов. ВПП пхукетского аэропорта была закрыта с 2:00 ночи до 7:00 утра понедельника и вторника.

Из-за ремонтных работ пришлось скорректировать выполнение 75 рейсов, некоторые из которых были задержаны, а другие – перенесены в аэропорт провинции Краби. На Пхукете корректировка графика полетов вылилась в многочасовые очереди на паспортном контроле в зоне прилета.

В беседе с «Новостями Пхукета» господин Сумпан Кутранун заявил, что «период перегруженности уже прошел» и «это было лишь временным явлением».

«Сотрудники иммиграционной службы работали так быстро, как только могли. На обслуживание каждого пассажира у них уходило всего лишь 45 секунд. Это минимальное время, за которое мы можем решить паспортные формальности», – заявил господин Кутранун.

«Я знаю, что были неудобства, но длинные очереди образовывались лишь по утрам», – добавил он.

По словам заместителя генерального менеджера аэропорта, работа воздушной гавани вернулась в норму к 10:00 утра 27 февраля. Одновременно он подчеркнул, что проведение ремонта ВПП было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Безопасность – наш приоритет. Мы не могли откладывать проведение работ до апреля. Мы не хотим допускать никаких шансов происшествий», – заявил господин Кутранун.

По его словам, губернатора постоянно держали в курсе событий до момента окончания ремонтных работ.