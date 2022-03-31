РРНО: Заболеваемость COVID-19 на Пхукете снижается

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун заявил о снижении числа ежедневных заражений коронавирусной инфекцией на острове.

Новости Пхукета

31 Марта 2022, 08:18 PM

Минимум по две дозы вакцины на Пхукете получили 87,89% населения. Количество смертей от COVID-19 исчисляется единицами.Фото: РРНО

В ходе выступления 31 марта, доктор Кукиаттикун заявил, что «за последние семь дней» число регистрируемых за день случаев сократилось с 300-400 до 288, пишет Bangkok Post.

Согласно официальной статистике РРНО, за 30 марта на Пхукете было зафиксировано 220 новых заражений, 23 марта (неделей ранее) – 296 заражений, 16 марта – 384 заражения.

Общее количество смертей от коронавируса, по словам доктора Кукиаттикуна, – 92. Однако непосредственно за последнюю неделю (24-30 марта) умерли шесть человек.

Среди погибших 80% приходятся на пациентов из так называемой «группы 608», куда входят люди с сопутствующими заболеваниями, престарелые и беременные женщины, то есть те, для кого болезнь представляет особую угроза.

Заполняемость коечного фонда для пациентов «красной» и «желтой» категорий – 30%, добавил доктор Кукиаттикун, дефицита мест в больницах не наблюдается (пациенты «зеленой» группы – с легкими симптомами или без симптомов – лечатся дома).

Число завозных случаев, несмотря на программы Phuket Sandbox и Test & Go, остается незначительным. Большинство лиц с положительными анализами – местные жители, заразившиеся непосредственно на острове, преимущественно от сограждан.

Впрочем, это не отменяет жесткого контроля за прилетающими на Пхукет туристами. Лица из группы риска (к примеру, летевшие в самолете рядом с человеком с положительным тестом) проходят десятидневный отельный карантин.

Больше всего положительных тестов зафиксировано у туристов из Саудовской Аравии, Гонконга и Франции. Следом идут Швейцария, Великобритания, Россия, Германия, Израиль, Сингапур и Австралия.

Уровень вакцинации населения на Пхукете следующий:

Один укол – 93,5%;

Два укола – 87,89%;

Три укола – 68,07%;

Четыре укола – 37,43%.

С 21 по 31 марта была проведена отдельная кампания по «бустерной» вакцинации людей из «группы 608» перед Сонгкраном.