РРНО: Заболеваемость COVID-19 на Пхукете снижается

В ходе выступления 31 марта, доктор Кукиаттикун заявил, что «за последние семь дней» число регистрируемых за день случаев сократилось с 300-400 до 288, пишет Bangkok Post.
Согласно официальной статистике РРНО, за 30 марта на Пхукете было зафиксировано 220 новых заражений, 23 марта (неделей ранее) – 296 заражений, 16 марта – 384 заражения.
Общее количество смертей от коронавируса, по словам доктора Кукиаттикуна, – 92. Однако непосредственно за последнюю неделю (24-30 марта) умерли шесть человек.
Среди погибших 80% приходятся на пациентов из так называемой «группы 608», куда входят люди с сопутствующими заболеваниями, престарелые и беременные женщины, то есть те, для кого болезнь представляет особую угроза.
Заполняемость коечного фонда для пациентов «красной» и «желтой» категорий – 30%, добавил доктор Кукиаттикун, дефицита мест в больницах не наблюдается (пациенты «зеленой» группы – с легкими симптомами или без симптомов – лечатся дома).
Число завозных случаев, несмотря на программы Phuket Sandbox и Test & Go, остается незначительным. Большинство лиц с положительными анализами – местные жители, заразившиеся непосредственно на острове, преимущественно от сограждан.
Впрочем, это не отменяет жесткого контроля за прилетающими на Пхукет туристами. Лица из группы риска (к примеру, летевшие в самолете рядом с человеком с положительным тестом) проходят десятидневный отельный карантин.
Больше всего положительных тестов зафиксировано у туристов из Саудовской Аравии, Гонконга и Франции. Следом идут Швейцария, Великобритания, Россия, Германия, Израиль, Сингапур и Австралия.
Уровень вакцинации населения на Пхукете следующий:
- Один укол – 93,5%;
- Два укола – 87,89%;
- Три укола – 68,07%;
- Четыре укола – 37,43%.
С 21 по 31 марта была проведена отдельная кампания по «бустерной» вакцинации людей из «группы 608» перед Сонгкраном.