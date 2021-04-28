РРНО: В больницах Пхукета достаточно мест для пациентов с COVID-19

Глава Пхукетского офиса Минздрава (РРНО) заверил, что в больницах острова достаточно коек для пациентов с коронавирусом или подозрениями на него, а в качестве резерва могут также использоваться два полевых госпиталя и множество отелей, сертифицированных в статусе центров местного карантина (LQ) или альтернативного местного карантина (ASQL). Дефицита коек, по-словам нового главы РРНО Кусака Кукиаттикуна, на Пхукете не будет.

29 Апреля 2021, 09:00 AM

Полевой госпиталь 1 в университете PSU. Фото: РРНО

«К настоящему моменту (в рамках третьей волны) у нас было свыше 300 случаев коронавируса, но часть пациентов уже выписана из больниц. Власти правительства и соответствующие ведомства проверили готовность коечного фонда для приема пациентов с COVID-19, и у нас с уверенностью достаточно коек для инфицированных», – заявил доктор Кукиаттикун.

Включая отельный фонд (LQ и ALQ) Пхукет располагает 1408 койками для пациентов с COVID. Используются в настоящий момент 752 из них, 656 свободны.

Глава РРНО привел следующую раскладку по фондам:

Государственные больницы – 139 коек, 91 занята, 48 свободны.

Частные больницы – 157 кое, 98 заняты, 59 свободны.

Полевой госпиталь 1 (PSU) – 170 кое, 82 заняты, 88 свободны.

Полевой госпиталь 2 (PRU) – 265 коек, 0 заняты, 265 свободны.

Отели LQ – 677 кое, 481 занята, 196 свободные.

Отели ALQ – 167 коек, 6 заняты, 161 свободна.

Статистика заражений

Господин Кукиаттикун делал доклад 28 апреля, поэтому привел данные за 27 число. За этот день было выявлено 13 новых положительных результатов, общее число выявленных заболевших выросло до 361 (отсчет ведется с 3 апреля).

По состоянию на вечер 27 апреля карта заражений вылядела следующим образом:

Патонг ‒ 42 случая;

Кату ‒ 33;

Камала ‒ 31;

Чернг-Талей ‒ 18;

Тхепкрасаттри ‒ 8;

Срисунтхорн ‒ 18;

Паклок ‒ 10;

Ко-Кэу ‒ 10;

Рассада ‒ 29;

Талад-Яй (Пхукет-Таун) ‒ 25;

Талад-Ныа (Пхукет-Таун) ‒ 15;

Вичит ‒ 37;

Чалонг ‒ 28;

Раваи ‒ 21;

Карон ‒ 4;

Май-Кхао ‒ 7;

Саку ‒ 7.

Также РРНО сегодня опубликовал данные о числе пациентов, проходящих лечение в каждой из больниц. Данные были верны на 18:00 вторника, 27 апреля. Цифры следующие:

Полевой госпиталь 1 (PSU) – 90 человек;

Vachira Phuket Hospital – 46;

Patong Hospital – 21;

Thalang Hospital – 10

Bangkok Hospital Phuket – 42;

Dibuk Hospital – 0;

Bangkok Hospital Siriroj – 27;

Mission Hospital Phuket – 10;

Phuket Provincial Hospital – 2.

Успешно вылечены от COVID-19 и выписаны были 112 пациентов, еще одного перевели в другую больницу (ранее сообщалось, что пациента переправили в Бангкок).

Вакцинация

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сегодня опубликовал общенациональный отчет Центра иммунизации при Минздраве. Согласно данным центрального ведомства, на Пхукете первую дозу вакцины получили 94939 человек, обе дозы – 50772. Данные были точны по состоянию на 27 апреля.

Ранее власти Пхукета ставили разные цели по объемам ежедневной вакцинации – от 8-9 тыс. человек в день до «около 10 тыс. в день. При этом говорилось и об успешном достижении максимальной цели.

В настоящий момент власти Пхукета никак не прокомментировали цифры, опубликованные Центром иммунизации. Известно лишь, что вакцинация ведется китайской вакциной CoronaVac, которую разработала компания Sinovac.

Связь с населением

Пхукетский «Официальный информационный центр по СOVID», которым управляется местное отделение Министерства иностранных дел, опубликовал ряд сообщений для широкой публики.

Среди них было предупреждение для иностранцев о том, что в случае положительного теста на COVID зарубежные граждане должны выполнять все распоряжения медиков и следовать гайдлайнах, которые являются одинаковыми для тайцев и иностранцев. Нарушителей обещали привлекать к ответственности по закону, включая рассмотрение возможности отмены разрешения на пребывание в стране.

Также было опубликовано извещение, что в некоторых провинциях жителям уже настоятельно рекомендовано не покидать дома в темное время суток, причем определение «темного времени суток» от провинции к провинции отличается. К примеру в Самут-Сакхоне на улицу не следует выходить с 23:00 до 4:00, а в Сураттхани – с 22:00 до 4:00.

На Пхукете «добровольного комендантского часа нет» но действует запрет на появление в общественном месте без маски. Данное правило работает в 65 провинциях, максимальное наказание – до 20 тыс. бат штрафа.

«Обязательное ношение масок распространяется как на крытые, так и на открытые общественные пространства», – уточняется в уведомлении.

При этом власти подчеркивают, что ситуация постоянно развивается, так что требования меняются вместе с ней.

На Пхукете же тем временем планируется закрыть на ночное время мосты (технически их три), соединяющие остров с материком. С 23:00 до 5:00 пропускать будут только особый транспорт, такой как грузовики с необходимыми товарами или машины экстренных служб.







