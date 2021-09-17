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РРНО: Отменять сухой закон в ресторанах Пхукета еще рано

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) рекомендовал властям провинции пока не рассматривать возможность отмены запрета на продажу спиртного в ресторанах из-за большого числа заражений коронавирусом на острове.

Новости Пхукета

17 Сентября 2021, 03:24 PM
Вице-губернатор Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

Вице-губернатор Пичет Панапонг. Фото: PR Phuket

Глава РРНО доктор Кусак Кукиаттикун озвучил позицию ведомства на совещании пхукетского комитета по эпидемиологии под председательством вице-губернатора Пичета Панапонга.

На совещании было отмечено, что пхукетский бизнес отправил официальный запрос на отмену запрета. Однако, по мнению доктора Кукиаттикуна, время для этого еще не пришло.

«Мы просим провинцию Пхукета отложить рассмотрение этого вопроса, поскольку число заболевших на территории по-прежнему велико. Если будет отмечено снижение числа заболевших, то к вопросу можно будет вернуться», – заявил господин Кукиаттикун.

Также на совещании выступил директор больницы Vachira Phuket Hospital доктор Чалермпонг Сукхонтхапон. Он сообщил о том, что на острове продолжается кампания по дополнительной вакцинации жителей третьей («бустерной») дозой вакцины. Лица с двумя прививками Sinovac получают третий укол препаратом AstraZeneca. Вакцина вводится подкожно и в уменьшенном объеме по сравнению с полноценной дозой.

Ранее господин Сукхонтхапон сообщил о результатах исследования Vachira Phuket Hospital, в ходе которого была доказана эффективность такого способа «бустерной» вакцинации.

Выступая на пресс-конференции 15 сентября, директор главной пхукетской больницы озвучил следующий график дополнительной вакцинации:

12-18 сентября. Медицинские работники и другие лица, ведущие борьбу с коронавирусом на передовой, а также другие лица, официально зарегистрированные в качестве жителей Пхукета.

19-25 сентября. Государственные служащие, а также лица, живущие на Пхукете, но официально зарегистрированные в других провинциях.

26-30 сентября. Рядовые жители Пхукета, включая трудовых мигрантов и других иностранцев.

«Если это будет сделано, то ожидается улучшение эпидемиологической ситуации на Пхукете», – заявил доктор Сукхонтхапон.

Утром 17 сентября РРНО сообщило о том, что «бустерные» прививки получили уже около 66,4 тыс. человек. Запись на вакцинацию осуществляется через портал PhuketMustWin. Приоритет отдается лицам из группы риска (старше 60 лет или с семью типами хронических заболеваний). Также перед получением «бустера» нужно пройти полную плановую вакцинацию препаратом китайского производителя Sinovac. Ко второй приоритетной группе относятся жители Пхукета, прошедшие вакцинацию до 15 июня, то есть более трех месяцев назад.

 

 

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