Рождество и Новый год в Impiana
Дата/Время начала:
24 Декабря 2017 18:00:00
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31 Декабря 2017 22:30:00
Отметь празники со стилм за запоминающимся изысканным ужином в сопровождении развлекательной программы. Торжественные ужины в формате буфета в Рождественский сочельник (24 декабря) и канун Нового года (31 декабря) будут включать блюда международной кухни, тайские изыски и сказочные напитки, созданные по этому случаю рестораном Sala Bua Restaurant. Доп. информация и заказ столов по эл. почте fb.patong@impiana.com