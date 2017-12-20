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Рождество и Новый год в Impiana

Дата/Время начала: 24 Декабря 2017 18:00:00 - 31 Декабря 2017 22:30:00

Отметь празники со стилм за запоминающимся изысканным ужином в сопровождении развлекательной программы. Торжественные ужины в формате буфета в Рождественский сочельник (24 декабря) и канун Нового года (31 декабря) будут включать блюда международной кухни, тайские изыски и сказочные напитки, созданные по этому случаю рестораном Sala Bua Restaurant. Доп. информация и заказ столов по эл. почте fb.patong@impiana.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Impiana Resort Patong Phuket
телефон : +6676 340138

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