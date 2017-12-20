Рождество и Новый год в Impiana Дата/Время начала: 24 Декабря 2017 18:00:00 - 31 Декабря 2017 22:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Отметь празники со стилм за запоминающимся изысканным ужином в сопровождении развлекательной программы. Торжественные ужины в формате буфета в Рождественский сочельник (24 декабря) и канун Нового года (31 декабря) будут включать блюда международной кухни, тайские изыски и сказочные напитки, созданные по этому случаю рестораном Sala Bua Restaurant. Доп. информация и заказ столов по эл. почте fb.patong@impiana.com КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Impiana Resort Patong Phuket телефон : +6676 340138 Добавьте новостную ленту на свой сайт