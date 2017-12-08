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Рождественский ужин Ротари-Клуба Патонга

Дата/Время начала: 16 Декабря 2017 18:30:00 - 16 Декабря 2017 21:30:00

Ночь прекрасной кухни, напитков, музыки и дружбы. В Holiday Inn Hotel in Patong вас ждет превосходное меню в формате буфета, а благодаря пожертвования множества членов ротари-клуба (больше, чем когда-либо), бокалы будут всегда полны. Очаровательный хор Церкви святого Иосифа поразит всех своими ангельскими голосами. Регистрируйтесь по ссылке до 11 декабря с оплатой в день события 1700 бат. При поздней регистрации стоимость билета составит 1800 бат. Количество мест ограничено, пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас. Детские билеты доступны по 550 бат (для детей 6-12 лет).  Для маленьких детей вечер бесплатный.  http://rotarypatong.org/event/christmas-dinner/
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Джаред Спидел
Адрес : Holiday Inn Resort Phuket, 52 Thawewong Rd, Tambon Patong
Веб-сайт : http://rotarypatong.org/event/christmas-dinner/
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