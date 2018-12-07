Рождественский обед в ANGUS O’TOOL’S KARON BEACH

Дата/Время начала: 25 Декабря 2018, 01:00 PM - 25 Декабря 2018, 11:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на рождественский обед в Angus O'Tool's. С 13:00 и до полуночи вас ждут разные закуски, индейка в полным набором гарниров и соусов, рождественский пудинг. Заказывайте сейчас. Цена: 840 бат с человека.