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Рождественский бизнес-вечер AustCham

Дата/Время начала: 29 Ноября 2019, 06:00 PM - 29 Ноября 2019, 09:00 PM

Австралийская торговая палата в Таиланде (AustCham Thailand) с удовольствие приглашает своих членов, членов других зарубежных палат и всех жителей острова на рождественский вечер Phuket Christmas Sundowners, который проейдет в пятницу, 29 ноября, в The Boathouse Phuket. Кроме роскошных видов на закат гостей также ждет возможность пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства в деловом сообщесте Пхукета. Стоимость участия – 500 бат для членов AustCham members, палат-партнеров и Australian Alumni. Стоимость для прочих гостей  900 бат.

С кем связаться: AustCham Thailand
Адрес: The Boathouse Phuket

 

Security:

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show
QSI International School Phuket

 