Рождественский бизнес-вечер AustCham

Дата/Время начала: 29 Ноября 2019, 06:00 PM - 29 Ноября 2019, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Австралийская торговая палата в Таиланде (AustCham Thailand) с удовольствие приглашает своих членов, членов других зарубежных палат и всех жителей острова на рождественский вечер Phuket Christmas Sundowners, который проейдет в пятницу, 29 ноября, в The Boathouse Phuket. Кроме роскошных видов на закат гостей также ждет возможность пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства в деловом сообщесте Пхукета. Стоимость участия – 500 бат для членов AustCham members, палат-партнеров и Australian Alumni. Стоимость для прочих гостей – 900 бат.