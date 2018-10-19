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Рождественская ярмарка UWCT

Дата/Время начала: 7 Декабря 2018, 02:30 PM - 7 Декабря 2018, 06:30 PM

Рждественская ярмарка UWCT 2018 Christmas Fair пройдет с долей эльфийской магии, благодаря воспитанникам начальной школы UWCT, которые представят на мероприятии свою постановку мюзикла Elf Jr. Также гостей ждет встреча с Сантой, ярмарка поделок, традиционные (и не очень) еда, напитки и развлечения для всей семьи. Для участников ярмарки UWCT 2018 Christmas Fair будет отличной возможностью начать праздничную продажу своей продукции и повысить узнаваемость бренда, товаров и услуг. Дополнительную информацию можно получить по эл. почте rsvp@uwcthailand.ac.th.

С кем связаться: UWC Thailand
Адрес: UWC Thailand

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