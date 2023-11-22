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Рождественская ярмарка The Pavilions Phuket

Дата/Время начала: 10 Декабря 2023, 06:00 PM - 10 Декабря 2023, 08:00 PM

Приглашаем вас на праздничную ярмарку в отеле The Pavilions Phuket. Рождественские блюда, яркие огни и смех, музыка и другие атрибуты праздника – у бассейна ресторана Firefly с 17:00 до 20:00 вечера 10 декабря. Гостей рождественской ярмарки в The Pavilions ждут немецкий глинтвейн и колбаски на гриле, мастер-класс по изготовлению пряничных домиках, выставка-продажа вещей ручной работы от местных мастеров. Украсьте свои праздники ярким событием в The Pavilions и поддержите тех, кому меньше повезло в жизни! Часть сборов от продаж будет передана пхукетской благотворительной организации Good Shepher. Вход на ярмарку свободный! Дата и время – 10 декабря, с 17:00 до 20:00. Место – Firefly Pool and Restaurant.

С кем связаться: The Pavilions Phuket
Адрес: 31/1 Moo 6, Cherngtalay, Phuket, Thailand, Phuket
телефон: +6676317600

 

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So Origin Bangtao Beach
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 