Рождественская благотворительная пантомима

Дата/Время начала: 10 Декабря 2022, 07:30 PM - 11 Декабря 2022, 07:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Смех и рождественское настроение на праздничном шоу для гостей всех возрастов. В прошлом году мы организовывали четыре показа, на которые были распроданы все 420 билетов. В этом году показов будет только два, поэтому заказывайте билеты прямо сейчас, чтобы потом не кусать локти. Вас ждет новая постановка Theatrix на сцене Grind Cafe в Junkyard Theatre. Специальная цена со скидкой до 30 ноября. Заказ билетов через phuketcharity@gmail.com. Собранные средства будут направлены на обеспечение образования для 320 детей из социально незащищенных семей, находящихся под опекой Good Shepherd Phuket Town