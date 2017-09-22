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Роти и карри: Завтрак на южный манер

Туристам в Патонге обычно предлагаю роти с бананом, но это далеко не единственный вариант блюда.

Новости Пхукета

30 Сентября 2017 09:00:00

Фото: Марк Ноулс
Фото: Марк Ноулс

Большинству посетивших Пхукет туристов роти известны лишь в одной своей ипостаси, а именно как уличные блинчики с бананом, cгущенкой, «Нутеллой» или клубничным сиропом неизвестного происхождения, но определенно без грамма клубники.

Это не удивительно, потому что и в Патонге, и в Кароне роти продают исключительно в таком виде. У более же опытного путешественника не может не возникнуть вопросов, почему традиционная индийская лепешка вдруг стала в Таиланде банановым десертом.

Все дело в том, что в Таиланд роти попали из нынешней Малайзии, где блюдо успело претерпеть определенные изменения, а тайцы уже окончательно довершили трансформацию. Впрочем, это отнюдь не плохо, поскольку теперь в Таиланде роти можно найти сразу в трех версия: в виде традиционной плоской лепешки (в индийских ресторанах), в виде более воздушной малайзийской (опять же, в соответствущих заведения) и в современном тайском виде (повсеместно). Наибольший интерес, пожалуй, представляет второй вариант.

Гастрономические традиции мусульман Малайзии оказали значительно влияние на кухню всего южного Таиланда, и Пхукет в этом смысле не исключение. Местная мусульманская диаспора с удовольствием готовит роти в малайзийском варианте, подавая блинчики с различными карри.

Роти и карри – такой же популярный завтрак на Пхукете, как каном джин, только вместо лапши в данном случае выступает порванный на ломтики блин. Если заглянуть в Пхукет-Таун с утра пораньше, то можно без труда найти местечко, где будут подавать это блюдо. Главный ориентир – это даже не вывеска, а плоская металлическая жаровня, на которой готовят блинчики. Крутящий и растягивающий тесто повар – сам по себе достаточная реклама для уличного заведения.

Поскольку речь идет о тайско-малайском блюде, то подаваемые с блинчиками карри обычно имеют сливочный и сладковатый вкус. Самая популярная добавка к блюду – яичница-глазунья, и в хороших заведениях желток в ней действительно жидкий. Кроме того, в подобных местах обычно можно найти и другие дежурные блюда южного Таиланда, такие как рис-бириани с жареной курицей. Что касается напитков, то в большинстве мест выбор стандартный – тайский чай или кофе со льдом.

Ниже вы найдете список из четырех любимых заведения редактора The Phuket News Марка Ноулса, но, конечно, роти с карри подают в огромном количестве мест, включая уличные базары в районах острова с большой долей мусульманского населения.

1. Sor Tor Go. Заведение на Suthat Rd., примерно в 100 м к северу от въезда на территорию кондоминиума Supalai Park @ Downtown. Ресторан открыт с 6:00 утра и до полудня.

2. Evening Bangdeen Roti Saphan Hin. Заведение на Phuket Rd. примерно в 150 м к северу от Иммиграционного бюро на противоположной стороне улицы. Заведение открывается в 16:00 и работает в течение вечера.

3. Roti Canai. Заведение на Chao Fa East Rd., через дорогу от входа в Парк. им. Рамы IX (Suang Luang). Ресторан работает по вечерам.

4. Abdul’s Roti Shop. Заведение на Thalang Rd. в Старом городе, недалеко от пересечения Phuket Rd. Ресторан работает в течение первой половины дня.

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