Ростки перемен:Ресторан Seedlings в пхукетской Лагуне

Крис Уотсон размышляет о двух сторонах ресторана Seedlings в Лагуне: гастрономической и социальной.

Крис Уотсон

По дороге на ланч в ресторан Seedlings я размышлял об одной вещи, о которой с возрастом задумываются многие. Я шел по Лагуне и думал о том, как с течением времени некоторые прежние желания теряют актуальность, а другие вещи, наоборот, приобретают значимость.

К примеру, на определенном этапе жизни я заметил, что накопление каких-либо материальных благо стало казаться слегка бессмысленным. Сейчас меня больше волнует соблюдение режима, а некогда желанные мишленовские ужины уже не манят с той силой, что раньше. Конечно, возможность прикоснуться к очередному Святому Граалю кулинарии по-прежнему будоражит меня, и я не упускаю возможности попробовать что-то стоящее, о чем красноречиво свидетельствует выписка по моему банковскому счету после последней поездки на Лазурный берег.

Впрочем, сейчас я не меньше люблю и такие простые вещи, как порция кисло-сладкого супа гэнг сом из южного Таиланда с хрустящими молодыми побегами бамбука и обжигающим чили. И не меньше, чем похода в звездный ресторан, я ждут визита в одно из пхукетских местечек, где мне подадут местный желтый карри с крабом. Также с течение времени я заметил, что для меня приобрела значимость связь с местным сообществом и желание дать ему что-то взамен того, что оно дает мне.

Именно с этими мыслями я добрался до Seedlings, где меня, как я полагал, как раз и должны были ждать возможность отдать должное местной кухне и увидеть, как пхукетские отельеры поддерживают островное сообщество. Дело в том, что ресторан Seedlings был создан именно как социальный проект. Заведение представляет собой школу ресторанного дела и кулинарии для местной молодежи, желающей получить путевку в жизнь, освоив навыки для успешной карьеры в индустрии гостеприимства. Ресторан – один из знаковых проектов в рамках концепции социальной ответственности Laguna Phuket при поддержке Banyan Tree Global Foundation.

Обучение в Seedlings начинается с базового десятимесячного курса, который проходит в Angsana и Banyan Tree. Также воспитанники Seedlings подтягивают или изучают с нуля английский язык и осваивают компьютеры. Заключительный этап – два месяца практики на кухне Seedlings и в ресторанном зале. Это, по сути, выпускной экзамен, который принимают реальные посетители.

Проект был запущен в партнерстве с Университетом принца Сонгкхла на Пхукете и Министерством социального развития. Из 75 интернов 38 уже закончили обучение, 22 на время присоединились к коллективу Seedlings Phuket, а восемь в итоге остались работать там на постоянной основе, тогда как остальные разошлись по отелям и ресторанам Пхукета и других провинций. Впрочем, перейдем, пожалуй, к знакомству с самим рестораном.

На входе в Seedlings меня поприветствовали, а затем проводили к столику в оформленном под пагоду атриуме с видом на зеленое великолепие полей для гольфа. Ресторан обставлен простой, непритязательной мебелью. Стены по пути к кухне украшены фотографиями воспитанников проекта, снятых за работой и демонстрирующих широкие улыбки без отрыва от производства. Меню же Seedlings – это преимущественно тайская кухня (с акцентом на фирменные пхукетские блюда) и несколько европейских позиций.

Я начал ланч с рисовых крекеров с арахисовым соусом и конвертиков из тофу с креветочной начинкой, подававшихся со сладким чили-соусом. Креветки оказались нежными и сочными, и хрустящая корочка конвертиков приятно оттеняла их текстуру. Арахисовый соус также получился у повара весьма вкусным. Начало было прекрасным.

Следом на стол был подан исходящий паром том сом пла крапонг – прозрачный, ароматный суп со свежайшим красным снэппером из вод Андаманского моря. Затем настала очередь му хонг – местного блюда из томленной на слабом огне свиной грудинки с идеальным балансом соли и сахара. Нежнейшее мясо невольно напомнило мне о моих шотландских корнях и, в частности, о давней страсти к тушенному по-шотландски бычьему хвосту.

Следом на столе появилось упомянутый в начале желтый карри с крабом, еще одно фирменное блюдо Пхукета и южного Таиланда. Нежные кусочки мяса буквально утопали в сливочном соусе с щедрой остринкой. Рядом же официант поставил ми хоккиен – знаменитую пхукетскую лапшу с морепродуктами в густом соусе, давно уже ставшую одним из знаковых блюд местной кухни, привнесенных на Пхукет китайскими переселенцами.

Поделюсь еще одной рекомендацией. Когда будете обедать в Seedlings, не забудьте оставить место для десерта. Обязательно стоит попробовать би ко муай (темный, насыщенный клейкий рис с кокосовым молоком) и освежающий а-эу (банановое желе с бобами в тонком жасминовом сиропе).

Гостеприимные стены Seedlings я покинул с полным ощущением того, что мне уделили максимум заботы, как за столиком, так и на кухне. В целом ресторан представляет собой приятное место как для легкого ланча, так и для ужина в компании семьи и друзей. Аутентичная атмосфера и согревающая сердце забота – квинтэссенция Seedlings, а качество еды – прямое свидетельство энтузиазма и старания воспитанников этого проекта, искренне полюбивших свое новое призвание в жизни. Плюс каждый визит в Seedlings – это пусть небольшой, но очень ценный жест благодарности Пхукету, который мы все так любим.

Ресторан Seedlings работает с 11:00 до 22:00. Телефон: 076271888. Эл. Почта: holidayclub@lagunaphuket.com.

Крис Уотсон – бывший инспектор Мишлен, отдавший три десятка лет жизни работе в индустрии гостеприимства и ресторанного дела в Азии и на Ближнем Востоке. Сейчас Крис живет в Таиланде и с удовольствием пишет кулинарные колонки в местные газеты и журналы.