Рост турпотока в Таиланд остановился в феврале

Министерство туризма и спорта Таиланда (MoTS) зафиксировало приостановку роста числа зарубежных прибытий в страну на фоне сокращения турпотока из Китая в феврале. Если в первом месяце этого года число визитов в Таиланд было на 4,9% выше прошлогоднего показателя, то в феврале рост уже был на фоне статистической погрешности.

Новости Пхукета

13 Апреля 2019, 04:00 PM

Позитивная динамика на индийском рынке и ряде других направлений не смогла компенсировать спад турпотока из Китая. Фото: Miguel Discart

Согласно официальному отчету Минтуризма, в этом феврале Таиланд принял 3,6 млн иностранцев, что лишь на 0,17% выше показателя за аналогичный период 2018 года. Китай, сохранивший за собой статус самого массового рынка, обеспечил ровно 1 млн визитов, что соответствует спаду на 12,3% год к году.

На российском рынке также наблюдалась отрицательная динамика, но не настолько серьезная, как на китайском. В феврале этого года Таиланд принял 191,6 тыс. россиян, продемонстрировав спад на уровне 1,9% год к году. Хуже прошлогоднего чувствовали себя также рынки Австралии, Германии, Швеции и Финляндии. В плюсе были Великобритания, Франция, США.

Одним из самых быстрорастущих и при этом массовых рынков для Королевства по-прежнему остается Индия, обеспечившая в феврале 123,2 тыс. прибытий (рост на 14,2%). Высокие темпы роста (15,1%) показала и Южная Корея, турпоток из которой составил 184,4 тыс. человек. Гонконг и Тайвань также продемонстрировали двузначные темпы роста, обеспечив в сумме 143,5 тыс. прибытий.

Итоги марта пока не подведены, но в этом месяце туристический бизнес также не ожидает заметного увеличения количественных показателей. Президент Туристического совета Таиланда (TCT) Чайрат Трираттанаджараспорн заявил Bangkok Post, что по итогам первого квартала прогнозируется 10,9 млн прибытий, что оставляет на долю марта около 2,8 млн визитов. По оценкам господина Трираттанаджараспорн, турпоток в первом квартале будет лишь на 2,9% выше прошлогоднего. Перспективы второго квартала также неочевидны ввиду образовавшегося после выборов «политического вакуума, который скажется на туризме». Прогноз главы ТСТ – 9,28 млн прибытий и рост на 4,6%.

«Мы обратились к Избиркому с призывом ускорить подсчет голосов и объявление итогов выборов во избежание неоднозначности», – заявил господин Трираттанаджараспорн.

Прогноз ТСТ на все 12 месяцев этого года – 40,6 млн зарубежных прибытий (рост на 6,2%), ожидающаяся выручка экономики от туризма – 2,2 трлн бат (рост на 9,4%).