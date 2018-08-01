Рост турпотока из Китая остановился после кораблекрушения в водах Пхукета

Туристическое оправления Таиланда (ТАТ) подтвердило обоснованность опасений турбизнеса относительно того, какие последствия может иметь гибель судна «Феникс» в пхукетских водах.

1 Августа 2018 12:32:35

Глава ТАТ Ютхасак Супакорн констатировал прекращение роста турпотока из Китая. Фото: ТАТ

После трагедии, унесшей жизни 47 китайских туристов, рост турпотока из КНР в Таиланд прекратился. С соответствующим заявлением выступил глава ТАТ Ютхасак Супакорн, пишет Bangkok Post.

По словам господина Супакорна, если в июне турпоток был на 20% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, то в июле рост составил 0,04% (согласно последнему отчету Минтуризма, в июне рост турпотока составлял 18%, возможно, господин Супакорн округлил цифры до десятков).

Впрочем, прогноз на год ТАТ пока не меняет. Ведомство по-прежнему ожидает 10 млн визитов из Китая за 12 месяцев. Вероятно, в ТАТ рассчитывают на позитивный эффект от запланированного на этот месяц визита господина Супакорна в Китай, а также других мер по стимулированию туризма и восстановлению уверенности у китайцев в том, что отдых в Таиланде не связан с риском для жизни.

Господин Супакорн выразил надежду на то, что турпоток из Китая нормализуется в течение так называемой «Золотой недели» – семидневных каникул в КНР, приуроченных ко дню образования современного китайского государства (праздник отмечается 1 октября).

Кроме того, господин Супакорн заявил о том, что приложит все усилия для создания «национального центра туристической безопасности для более эффективного контроля и управления кризисными ситуациями». Впрочем, создание этого центра пока не было официально одобрено Министерством туризма.

Напомним, что за первое полугодие 2018 года Таиланд принял 19,5 млн гостей из-за рубежа. Список лидеров по турпотоку, как и прежде, возглавлял Китай. За шесть месяцев Таиланд посетили 5,9 млн граждан этой страны (рост на 25,9% год к году).