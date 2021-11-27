Рост случаев COVID-19 на Пхукете связали с тестированием в развлекательных заведениях

Заместитель директора больницы Vachira Phuket Hospital Витита Джанг-Иам выступила с заявлением относительно наблюдающегося в последние дни увеличения числа новых случаев COVID-19 в регулярных отчетах местного офиса Минздрава (РРНО). Госпожа Джанг-Иам отметила, что прирост связан с активным тестированием посетителей и персонала в возобновивших работу заведениях развлекательного характера.

Новости Пхукета

27 Ноября 2021, 04:49 PM

Заместитель директора больницы Vachira Phuket Hospital Витита Джанг-Иам. Фото: Radio Thailand Phuket

В эфире Radio Thailand Phuket госпожа Джанг-Иам также указала, что стабильный прирост новых случаев подтвердил и губернатор Наронг Вунсиеу. Если сравнивать с серединой ноября, увеличение является двукратным.

«[К примеру,] общее число выявленных случаев заражения по состоянию на 23 ноября – 105 человек. Это результат упреждающей работы по выявлению заболевших в местах, где люди рискуют заразиться», – пояснила госпожа Джанг-Иам.

«22 ноября был проведен 391 экспресс-тест на антитела (АТК), в 24 случаях результат был положительным, что соответствует уровню в 6,1%. Люди из групп высокого риска уже были отправлены в изоляцию. Большинство из них – представители «зеленой» группы с легкими симптомами болезни или без каких-либо симптомов вообще», – добавила она.

Что касается, мест выявления зараженных, то в большинстве случаев это развлекательные заведения, где люди едят, пьют и общаются.

Госпожа Джанг-Иам в очередной раз повторила призыв властей к операторам таких заведений уделять особое внимание безопасной рассадке посетителей с соблюдением социальной дистанции.

«В развлекательных заведениях должны соблюдать стандарты дистанции между столами, воздух должен вентилироваться, персонал на 100% привит, каждые семь дней должно проводиться рандомное выборочное тестирование при помощи АТК», – напомнила замдиректор Vachira Phuket Hospital.

«Потребители услуг и лица, которые эти услуги оказывают, должны строго соблюдать индивидуальные меры защиты: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки», – добавила она.

Также госпожа Джанг-Иам упомянуло, что в случае выявления двух зараженных заведений должно закрываться на три дня и проводить санитарную обработку.

Витита Джанг-Иам не коснулась вопроса о том, в каких именно районах острова были выявлены «дополнительные» заражения в рамках превентивного скрининга. Однако еще 23 ноября мэр Патонга Чалермсак Манисри провел встречу с представителями Минздрава и развлекательного бизнеса. Это произошло на следующий день после завершения массового тестирования работников ночных заведений Патонга на коронавирус. Сам факт проведения тестирования официально не анонсировался ни миниципалитетом города, ни Минздравом. Информация о нем появилась в соцсетях из независимых источников.

Также официальные лица пока не сообщали о случаях закрытия заведения на три дня для санитарной обработки после выявления коронавируса. При этом в распоряжении The Phuket News имеется информация о закрытии до десяти мест на Бангла-Роуд после массового тестирования. Соответствующее решение вступило в силу сразу же после встречи мэра Манисри с бизнесом 23 ноября.

Также местный офис Минздрава пока не прокомментировал новые вспышки заражения в школах. В общей сложности на дистанционное обучение были переведены три класса в двух школах, что удалось подтвердить The Phuket News.

Госпожа Джанг-Иам заверила слушателей Radio Thailand Phuket, что медицинские работники продолжают превентивный скрининг и вакцинацию в группах риска, включая трудовые коллективы на стройках и в рыболовецкой отрасли.

«Сейчас на Пхукете открыты вакцинационные центры при разных больницах. Еще не привившиеся люди могут сделать это без предварительной записи, но важнее всего – как обычно – чтобы все носили маски. Никогда не ослабляйте меры личной защиты. Что касается мест повышенной угрозы общественному здоровью, то они будут постоянное проверяться для монитоинга эпидемиологической ситуации. Ожидается, что картина продолжит ухудшаться», – заявила заместитель директора Vachira Phuket Hospital.







