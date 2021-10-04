Рост наркопотребления на Пхукете продолжается

Член парламентской комиссии по борьбе с наркотиками и отмыванием денег Нипхан Сиритхорн констатировал рост наркопотребления на Пхукете и арестов по наркотическим статьям. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита на остров 30 сентября и встречи с представителями местных органов власти.

4 Октября 2021, 04:44 PM

Нипхан Сиритхорн и Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Господин Сиритхорн является членом правящей партии Palang Pracharath. В нижнюю палату парламента он был избран от провинции Транг, также относящейся к южному региону Таиланда. На совещании в Provincial Hall он обсудил ход борьбы с наркотиками с пхукетскими официальными лицами во главе со старшим административным сотрудником провинции Анупатом Йодканом Йодрабхамом.

В ходе заседания был отмечен рост арестов по наркотическим статьям в 2021 году. Увеличение числа арестов наблюдалось по всем самым распространенным наркотикам, включая метамфетамин в таблетках, кристаллический метамфетамин, марихуану и уже декриминализированный кратом. Особо господин Сиритхорн отметил рост по кристаллическому метамфетамину.

«Цены сейчас упали, в результате чего все больше людей становятся наркозависимыми», – заявил господин Сиритхорн. – «Наркотик становится все более популярным у людей с высоким социальным статусом и с относительно высокими доходами».

Употребление марихуаны и амфетамина в таблетках остается проблемой, но по ним показатели за год снизились.

«Соответствующие ведомства непрерывно проводят мониторинг, расследуют дела и задерживают поставщиков наркотиков, чтобы сдерживать распространение запрещенных препаратов», – заявил господин Сиритхорн.

При этом парламентарий отметил, что текущая ситуация заставила возглавляемую им комиссию задуматься о корректировке гайдлайнов и предписаний в плане борьбы с наркотиками.