Рост цен в Таиланде начал замедляться

Министерство торговли Таиланда зафиксировало замедление роста цен в стране после того, как инфляция в Королевстве достигла в этом году 14-летнего максимума. Впрочем, показатель до сих пор остаются выше планки, которую на этот год установил в качестве целевого показателя Центральный банк.

Новости Пхукета

6 Октября 2022, 12:26 PM

Инфляцию в Таиланде разгоняют цены на продукты питания и энергию. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Согласно данным Минторговли, которые приводит Bangkok Post, потребительские цены в сентябре выросли на 6,41%. В августе рост составлял 7,86%, в июле – 7,61%, в июне – 7,66%, в мае – 7,1%, а апреле – 4,7%. Для сравнения, таргет Центробанка – 1-3%.

Заместитель постоянного секретаря Минторговли Пунпонг Найянапакорн отметил, что сентябрьскому замедлению инфляции способствовало снижение цен на энергоносители, некоторые продовольственные товары и жилье. Кроме того, свою роль сыграл фактор высокой базы сентября 2021 года.

«Высокая стоимость производства, наводнения и растущий спрос на товары и услуги стали значимыми факторами продолжающейся инфляции, но темпы ее уже более медленные», – заявил господин Найянапакорн.

Цены на энергию в сентябре были на 16,1% выше, чем в аналогичный месяц прошлого года. На высоких уровня остается стоимость и нефтепродуктов, и электричества (хотя ранее в этом году бензин был еще дороже).

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,1% год к году. Увеличение зафиксировано в самых разных сегментах: от бытового газа до предметов личной гигиены. Подешевели в сентябре лишь отдельные узкие категории. Bangkok Post приводит в качестве примеров телевизоры, кондиционеры, стиральные машины, косметическую пудру для лица и спрей для глажки белья.

Цены на свежие продукты питания выросли на 11% год к году: подорожали мясо, яйца, свежие овощи и фрукты. Менее значительно поднялась стоимость продовольственных товаров, прошедших переработку, а приправы и вовсе начали дешеветь.

В целом сегмент продовольственных товаров и безалкогольных напитков показал рост цен на 9,82% на фоне ущерба, нанесенного сельскому хозяйству наводнениями, и одновременного увеличения потребительского спроса.

При этом в продовольственной категории также есть продукты-исключения, цены на которые снизились в сентябре. В список, в частности, входят клейкий рис, сок тамаринда, бананы и готовая еда с доставкой на дом.

О том, что главными драйверами инфляции остаются еда и энергия, говорит показатель базовой инфляции (Core CPI), не учитывающий цены на энергоносители и продукты питания. Он вырос в сентябре всего на 3,12% в годовом исчислении. В августе фиксировалось увеличение на 3,15%, в июле – на 2,99%.

Если смотреть на сентябрьскую инфляцию в месячном исчислении, то в сравнении с августом потребительские цены поднялись на 0,22% на фоне подорожения продуктов питания и безалкогольных напитков. Ифляция за девять месяцев составила 6,17% в исчислении год к году, базовая инфляция – 2,26%.

Заместитель постоянного секретаря Минторговли Пунпонг Найянапакорн отметил, что прогноз на четвертый квартал 2022 предполагает замедление роста цен по сравнению с предыщим трехмесячным периодом. Главную роль в этом процессе будут играть цены на нефть и продовольствие. Также снова скажется и высокая база 2021 года.

С другой стороны, цены по-прежнему будут подогреваться восстановлением туризма и экспорта. Также свою роль сыграют последствия недавних наводнений и опасения относительно слабеющего бата, который в сентябре достиг 16-летнего минимума по отношению к доллару. Инфляция за весь 2022 год прогнозируется в диапазоне от 5,5% до 6,5%.