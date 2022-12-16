Рост аварий с участием иностранцев вызвал дефицит донорской крови на Пхукете

Увеличение турпотока на остров и связанный с этим рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием иностранцев привели к дефициту крови с отрицательным резус-фактором для переливания пациентам во время операций. Остров нуждается в помощи доноров.

Новости Пхукета

Иностранные доноры на выездном пункте Красного Креста. Именно иностранцам чаще всего нужна кровь с отрицательным резусом, и именно иностранцы могут ее сдать для других. Фото: Phuket Red Cross

О том, что Пхукет столкнулся с «массивной нехваткой крови с отрицательным резус-фактором», сообщил президент административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб. Его призыв к потенциальным донорам был опубликован 16 декабря в социальных сетях.

Пхукетское отделение Красного Креста и больница Vachira Phuket Hospital в ежедневном режиме осуществляют прием донорской крови как у себя, так и на выезде. Однако кровь с отрицательным резусом крайне редко встречается у жителей Азии, включая тайцев. Поэтому зачастую помочь иностранцам могут только другие иностранцы.

«Нехватка крови с отрицательным резус-фактором возникла из-за увеличения числа иностранцев, попадающих в дорожные аварии на Пхукете. Мы хотели бы пригласить всех экспатов и иностранных резидентов острова становиться донорами крови», – заявил господин Арироб.

В частности, было анонсировано открытие выездного донорского пункта Vachira Phuket Hospital в торгом центре Central Floresta. Выездной пункт будет работать 22 декабря с 10:30 утра до 16:00 дня.

«Давайте жертвовать кровь сегодня, давайте спасать жизни вместе», – призвал господин Арироб.

Получить дополнительную информацию о работе мобильных донорских пунктов Vachira Phuket Hospital, а также о сдаче крови непосредственно в самой больнице можно по телефону 076-361234 доб. 1287.

Выездные пункты Vachira Phuket Hospital:

18 декабря – 10:00-18:00 – BnB Home (напротив Central Phuket);

20 декабря – 12:00-15:00 – PEA Phuket ;

; 21 декабря – 10:00-15:00 – Toyota Phuket Motors;

22 декабря – 10:00-15:00 – Chalong Municipality;

27 декабря – 12:00-18:00 – PEA Thalang.

Пхукетский офис Красного Креста проводит собственные выездные кампании для доноров и принимает доноров в своем офисе. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 076-251178 доб. 2 и 081-9588854.

Выездные пункты Красного Креста:

19 декабря – 13:00-16:00 – Diamond Cliff Resort, Blue Tree Phuket;

20 декабря – 10:00-14:00 – Satrее Phuket School;

20 декабря – 12:00-18:00 – Lotus Extra Samkong (Bypass Rd.) ;

; 22 декабря – 13:00-16:00 – Marriott Nai Yang , Bangkok Hospital Siriroj;

Nai Yang 23 декабря – 10:00-15:00 – Angsana Laguna Phuket;

23 декабря – 10:00-15:00 – Makro Phuket ( на дороге в Кату);

26 декабря – 10:00-15:00 – Cherng Talay OrBorTor;

26 декабря – 10:00-18:00 – Robinson Lifestyle (у Монумента);

27 декабря – 12:00-18:00 – Central Festival ;

27 декабря – 14:00-18:00 – Porto de Phuket;

28 декабря – 12:00-18:00 – Lotus Extra Samkong (Bypass Rd.) ;

; 28 декабря – 12:00-16:00 – HomePro Village Chalong.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с 1 января по 15 декабря 2022 года в дорожных авариях на Пхукете погибли или получили травмы, потребовавшие госпитализации, более 16,3 тыс. человек. Показатель за весь предыдущий год, когда остров еще не открылся полностью для туризма, составлял 13,2 тыс. погибших и госпитализированных с серьезными травмами.