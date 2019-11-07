Российско-швейцарская гражданка едва не утонула на пляже Патонг

Врачи продолжают бороться за жизнь женщины, обнаруженной без сознания в воде у пляжа Патонг утром 6 ноября. Спасателям удалось вернуть ее к жизни при помощи сердечно-легочной реанимации, и сейчас она находится на искусственной вентиляции легких в больнице Vachira Hospital Phuket. Согласно последним данным, женщина пребывает в состоянии комы.

Новости Пхукета

7 Ноября 2019, 01:16 PM

Через сутки после происшествия госпожа Старцева-Бели по-прежнему остается на искусственной вентиляции легких. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как рассказали The Phuket News и «Новостями Пхукета» старший сержант-майор туристической полиции Раттанапонг Роттхип и капитан Иттикорн Пачарадет, имя пострадавшей женщины – Наталия Старцева-Бели, ей 49 лет, и она является одновременно гражданкой России и Швейцарии. На Пхукет госпожа Старцева-Бели прибыла 19 августа и снимала квартиру в кондоминиуме Patong Tower.

Около 7:00 среды, 6 ноября, отдыхавший на пляже Патонг турист из Эфиопии Эпхрем Шимонди Гебреегзиабхер заметил госпожу Старцеву-Бели неподвижно лежащей в воде лицом вниз. Мужчина вытащил ее на берег и позвал на помощь.

В момент обнаружения госпожи Старцевой-Бели на пляже по-прежнему находились спасатели ночной смены. Лайфгарды приступили к сердечно-легочной реанимации и перезапустили сердце женщины.

«Большая удача, что турист заметил ее и вытащил из воды. Она уже не дышала, пульса не было», – рассказал руководитель службы спасения Patong Surf Life Saving Сомпрасонг Сэнгчарт.

«Ее удалось вернуть к жизни, и она начала дышать самостоятельно. Когда она пришла в сознание, мы спросили ее по-русски, в порядке ли она. На это она смогла ответить кивком, но дыхание у нее было все еще очень слабым», – продолжил господин Сэнгчарт.

Как отметил спасатель, затем госпожу Старцеву-Бели доставили в больницу Patong Hospital, а оттуда перевели в Vachira Phuket Hospital, где она находится до сих пор. В тот же день больницу посетили сотрудники туристической полиции во главе с капитаном Пачарадетом.

Как сообщил капитан Пачарадет сегодня утром, все первые сутки после происшествия женщина провела на аппарате искусственной вентиляции легких и по-прежнему ее дыхание обеспечивается аппаратом.

«Она все еще на искусственной вентиляции легких в больнице Vachira Phuket Hospital. Мы попросили менеджмент жилого комплекса Patong Tower Condominium связаться с ее родственниками», – добавил капитан Пачарадет.

Отметим, что происшествие с госпожой Старцевой-Бели стало третьим в серии подобных случаев за за два последних дня. Утром 5 ноября, на пляже Карон утонул 61-летний россиянин Альтаф Шарифулин, а 6 числа также на Кароне погиб 55-летний Сергей Ошкин. В обоих этих случаях сердечно-легочная реанимация успехом не увенчалась.