Российский туризм на Пхукет восстановился до 80% от допандемийного уровня

По итогам ноября Россия обеспечила четверть всех международных прибытий на Пхукет, а в декабре авиарейсов из российских городов будет еще больше, следует из расписания пхукетского аэропорта на этот месяц. Как отмечает Бхуммикитти Рактэнгам из Туристической ассоциации Пхукета (РТА), российский рынок восстановился до уровня 80% от предпандемийного, и эта оценка подтверждается цифрами.

Новости Пхукета

Аэропорт Пхукета продолжает в еженедельном порядке, в прямом смысле слова каждую субботу, устанавливать новые рекорды по прибытиям из-за рубежа. Очередной постпандемийный максимум – зафиксированные 3 декабря 10870 пассажиров из-за границы.

Россияне возглавляют список прибывающих С 1 ноября по 5 декабря через паспортный контроль в аэропорту прошли 78504 обладателя российских паспортов, и на этом фоне даже индийские 34860 человек уже выглядит скромно. Прочие страны из первой десятки не преодолели порога и в 20 тыс. Следом за Россией и Индией идут Австралия (16865), Сингапур (16852), Великобритания (15398), Германия (13990), Казахстан (12459), Малайзия (10593), США (8231) и Южная Корея (7760).

Больше прямых рейсов на Пхукет

В декабре воздушный трафик на Пхукет будет еще активнее, чем в ноябре. Согласно расписанию, которое опубликовала госкорпорация Airports of Thailand (AoT), пхукетский аэропорт должен за месяц обслужить 3000 международных и 3730 внутренних рейсов, всего – 6730 бортов. Таким образом прямые зарубежные прибытия в декабре можно грубо оценить в 1400-1500 рейсов (некоторые из них не просто рейсы туда-обратно, а рейсы через Пхукет в Бангкок, то есть самолет садится и взлетает на Пхукете «лишний раз»).

Полеты на Пхукет в декабре планируют совершать 38 иностранных авиакомпаний во главе с Qatar Airways (70 рейсов в неделю), Singapore Airlines (56 рейсов), Go First Airlines (52 рейса) и «Аэрофлотом» (48 рейсов).

Согласно расписанию, «Аэрофлот» будет в декабре летать на Пхукет из следующих городов: Москва (два ежедневных рейса плюс еще три борта с посадкой в четверг, субботу и воскресенье), Новосибирск (два рейса в неделю), Красноярск (три рейса в неделю), Владивосток (два рейса в неделю).

Также в расписании стоят регулярные рейсы ИКАР из Хабаровска, Новосибирска, Красноярска (по разу в неделю) и Москвы (дважды в неделю). Чартеры Azur Air идут в расписании отдельным списком из 88 пунктов, среди городов вылета – Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Иркутск, Красноярск, Пермь и Казань. Авиакомпания S7 в расписании на декабрь отсутствует.

Россия выходит к уровню 2019 года

По итогам ноября аэропорт Пхукета зафиксировал 244,9 тыс. прибытий международными рейсами, а за май-ноябрь – 959,2 тыс. Количество тайцев в этом потоке составляет около 1%, так что его можно смело называть зарубежным. Россияне в ноябре обеспечили 63,4 тыс. визитов, то есть более четверти объема.

Приведенные выше цифры – это именно прямые прибытия на Пхукет рейсами из-за рубежа без учета иностранцев, которые прошли паспортный контроль в Бангкоке, а затем прилетели на остров внутренними рейсами. С другой стороны, в общее число попадают все зимовщики, бизнесмены и люди, возвращающиеся с виза-ранов.

На прошлой неделе советник председателя Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам заявил, что, по его оценкам, в ноябре российский сегмент туристического рынка на острове восстановился до 80% от показателя 2019 года.

Этот тезис можно проверить по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта за указанный год. Тогда за ноябрь прямые прибытия в аэропорт Пхукета зарубежными рейсами составили порядка 400 тыс. человек (против 244,9 тыс. сейчас). Данные по прямым российским прибытиям на остров не публиковались, но их можно оценить в 75-80 тыс. человек на основании другой статистики господина Барнетта и Минтуризма Таиланда. В этом ноябре аэропорт Пхукета зафиксировал 63,4 тыс. прямых российских прибытий, то есть оценка главы РТА выглядит справедливой. Также можно предположить, что российский турпоток на Пхукет должны сейчас быть точно не ниже уровня 2016 года и, возможно, выше показателя 2017 года.

Господин Рактэнгам прогнозирует зарубежные прибытия на Пхукет за весь 2022 год в 4,7-4,8 млн человек, а внутренние – в 1,5-1,7 млн. Целевой показатель Туристического управления Таиланда (ТАТ) для всей страны – 10 млн, впрочем глава ведомства Ютхасак Супасорн уже сам констатировал, что 9,4 млн зафиксированы по итогам января-ноября.

Официально лидером по числу визитов является Малайзия, которая обеспечила за январь-ноябрь 1,5 млн поездок, но далеко не все из них носили туристический характер из-за активной кроссграничной торговли.

Как бы то ни было, власти страны уже прямо говорят о полноценном восстановлении туризма, а бизнес на местах подтверждает эти слова собственными цифрами.

Вице-президент Ассоциации отелей пляжа Патонг (РВНА) Типчалита Чиритавират утверждает, что заполняемость гостиниц в Патонге на высокий сезон «более 80-90%».

Президент Ассоциации туристического бизнеса Краби (КТВА) Саситхорн Киттиторнкун указывает, что в ее провинции показатель оценивается в 70-80% номерного фонда. Особо востребованы отели в Ао-Нанг, Рейли, Клон-Мыанге, на Ланте и на Пхи-Пхи.

Российские прибытия в масштабах Таиланда

Также на прошлой неделе российские СМИ перепечатали материал Bloomberg, в котором приводились слова министра туризма и спорта Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна о рекордных прибытиях из России в октябре. Как указал министр, за тот месяц Королевство приняло 44,3 тыс. россиян. Прямых рейсов из России тогда не было, поэтому россияне летели в Таиланд с пересадками и, как видно из этих цифр, с распределение 50 на 50 между Пхукетом и Бангкоком.

Министр Ратчакитпракарн отметил, что октябрьский показатель российских прибытий в Таиланд в целом был на 178% выше сентябрьского и на 538% выше июльского. Для Пхукета статистика иная. Октябрьские 23,1 тыс. примерно на 450% выше сентябрьских 4,2 тыс. В июле же Пхукет принял всего 2,3 тыс. россиян, так что октябрьский рост в сравнении с этим месяцем – на 900% с лишним.

С января по март следующего года Минтуризма Таиланда ждет 377,5 тыс. российских прибытий – 171,1 тыс. прямыми регулярными рейсами, 150 тыс. чартерами и порядка 56,4 тыс. рейсами с пересадками.

При этом Паттайя констатирует, что прибытия российских чартеров в аэропорт У-Тапао, обслуживающий этот курорт, пока ниже того, что хотелось бы видеть. Из российских перевозчиков туда летает только компания Azur Air, собирающая на свои рейсы клиентов нескольких туроператоров из России. Количество прибытий – один-два самолета в день.

По оценкам главы Туристического совета Чонбури (ТСС) Тханета Супорнсахасрангси, в январе-мае ожидаются всего 70 тыс. россиян.