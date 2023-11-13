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Российский турист разбил арендованную машину в Транге

Сотрудники туристической полиции выступили посредниками в урегулировании спорной ситуации между гражданином Таиланда и туристом из России, который арендовал у него автомобиль, а затем попал на этой машине в аварию в Транге. Правоохранительные органы не подтвердили, что авто было арендовано именно на Пхукете, но сообщение об этом опубликовало пхукетское отделение турполиции.

Новости Пхукета

13 Ноября 2023, 12:00 PM
Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Россиянин попал в ДТП на арендованной машине в Транге, но сообщение опубликовал пхукетский офис турполиции. Фото: Tourist Police Phuket

Сообщение о россиянине, попавшем в ДТП на арендованном автомобиле, была опубликована туристической полицией Пхукета утром 13 ноября вместе с пакетом других коротких отчетов о работе этого бюро Королевской полиции Таиланда. Правоохранители не указала дату происшествия и не раскрыли личность россиянина, управлявшего арендным авто.

Как сообщила турполиция, дорожная авария произошла в провинции Транг. На фотографиях с место событий видно, что автомобиль Honda с номерами красного цвета вылетел с проезжей части в придорожную канаву. Говоря о последствиях ДТП, турполиция упомянула только повреждения, полученные транспортным средством. Сам россиянин на фото выглядит не пострадавшим.

При посредничестве полицейских турист и владелец автомобиля договорились о сумме компенсации, которую россиянин должен заплатить после ДТП.

«Арендатор принял озвученный ему размер ущерба и согласился компенсировать потери арендодателю», – резюмировали правоохранители.

Пхукетское бюро турполиции не уточнило, где именно россиянин арендовал автомобиль и (если это было на Пхукете) предполагал ли договор аренды возможность выезда за пределы провинции на автомобиле с красными номерами, то есть еще не поставленном на постоянный учет и не получившем стандартные номерные знаки.

 

 

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