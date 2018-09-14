Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда

Российский боец муай-тай Александр Ивкин был задержан при вылете из Таиланда. Согласно имеющейся информации, россиянина задержали за превышение разрешенного срока пребывания в стране (оверстэй).

14 Сентября 2018 17:15:27

Фото: instagram.com/ivkin_sashok/

Информация о задержании Ивкина сперва появилась в социальных сетях. Затем о происшествии сообщило агентство ТАСС, которому о задержании рассказали президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин и тренер российской сборной Роман Насонов. Согласно имеющейся информации, Ивкин был задержан при попытке вылететь в Москву из Бангкока.

«Он был задержан 10 сентября при попытке вылететь в Москву в аэропорту Бангкока. Его задержала миграционная служба для оплаты просрочки визы. Затем, проведя ночь в камере в аэропорту, Саша был перевезен в отделение полиции в Бангкоке, где он оплатил штраф 4000 бат. После этого связь с ним оборвалась, только вчера пришло сообщение с чужого номера, что он арестован и находится в тюрьме» – цитирует ТАСС слова Насонова.

Достоверная информация об обстоятельствах и причинах задержания россиянина в настоящий момент отсутствует.

В последнем материале по данной теме ТАСС приводит следующее заявление Путилина: «Я связался сегодня с IFMA (Международная федерация любительского муай-тай), они подключились. Они говорят, что проблема с визой может быть следующая: визу дают на месяц, сам спортсмен выезжал в Камбоджу, потом он вернулся и пробыл в Таиланде еще около месяца. Знающие люди говорят, что выезд в Камбоджу дает разрешение проводить в Таиланде после еще около недели, он же пробыл дольше. Каждый день пребывания просрочки визы стоит 500 бат».

Напомним, что в обычных случаях допустивший оверстэй иностранец просто оплачивает штраф при прохождении паспортного контроля в аэропорту (это классифицируется как добровольное сообщение об оверстэе). Основанием для задержания может быть наличие у полиции ордера на арест соответствующего человека или незакрытое дело, фигурантом которого он является. Также задержание и помещение под стражу возможны, если факт оверстея вскрылся при полицейской проверке, а не на паспортном контроле или в ходе визита в Иммиграционное бюро.