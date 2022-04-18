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Российским банкам разрешили продавать наличную валюту

Центробанк Российской федерации с 18 апреля возобновил возможность для банков продавать наличную валюту.

Новости Пхукета

18 Апреля 2022, 03:45 PM
Фото: Mark Hodson Photos / Flickr

Фото: Mark Hodson Photos / Flickr

Смягчение временного порядка операций с наличной валютой было анонсировано 8 апреля. Сейчас оно вступило в силу.

«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», – говорится в заявлении регулятора.

Также с 11 апреля был пересмотр порядок снятия денег с валютных счетов и вкладов.

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро.  Общий лимит снятия сохраняется – 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября», – указывает Банк России.

Cредства сверх лимита до 9 сентября можно получить только в рублях. Официальные курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля таковы: доллар США – 81,2880 / 80,0437 руб., евро – 88,0024 / 87,0715.

Курсы ЦБ Таиланда на 18 апреля следующие: доллар США – 33,4084 / 33,8338 бат, евро – 36,1069 / 36,9597 бат, рубль – 0,4012 / 0,4052(конвертация через доллар).

 

 

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