Российских туристов предупредили о денге в Таиланде

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о «вспышке» лихорадки денге в Таиланде.

Новости Пхукета

В опубликованном 2 июня предупреждении Роспотребнадзора говорится о продолжающемся в тропических и субтропических странах «эпидемиологическом неблагополучии по лихорадке денге». Отдельно в тексте отмечен Таиланд.

«В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели – 21 тыс., из них 90 случаев закончились летальным исходом», – говорится в предупреждении Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности при посещении Таиланда: носить закрытую одежду, применять репелленты от комаров и инсектициды, закрывать окна и двери жилья сетками от насекомых.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», – добавляет Роспотребнадзор.

Отметим, что с приходом дождей в Таиланде действительно наблюдается сезонное увеличение популяций комаров, разносящих болезнь. Пик заболеваемости денге приходится в стране на период с июня по август включительно.

В своем предупреждении Роспотребнадзор не указывает источник информации о ситуации с денге в Таиланде, при этом цифры явно расходятся с данными Департамента по контролю за распространением заболеваний Министерства здравоохранения Таиланда. Согласно данным тайского ведомства, с 1 января по 28 мая (последний из опубликованных отчетов) в стране было зафиксировано 23,6 тыс. случаев денге, количество погибших – 30 человек.

Показатель за пять месяцев почти в два раза выше прошлогоднего (12,8 тыс заболеваний, 18 погибших), однако объясняется рост повышенным количеством случаев денге в январе-апреле, тогда как число заболеваний в мае соответствует прошлогодним.

За четыре майских недели в этом году было зафиксировано 5,5 тыс. случаев денге, соответственно «вспышки денге» в мае не наблюдалось. Прогноз тайского Минздрава на ближайшие месяцы также соответствует прошлогоднему.

Согласно данным Минздрава, непосредственно на Пхукете с начала года было зарегистрировано всего 169 случаев денге, в мае – 25 случаев, то есть меньше, чем в среднем в другие месяцы. Случаев гибели людей от денге официально зарегистрировано не было.

«Ситуация под контролем, поводов для беспокойства нет. Уровень заболеваемости денге не так высок, как в прошлом году, и продолжает снижаться», – заверял в начале мая глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу.

При этом Минздрав не отрицает, что ситуация с денге в 2019 году более сложная, чем в среднем за пять предыдущих лет.

Подробнее о денге и о защите от нее читайте здесь. Комментарий пхукетского офиса Минздрава можно найти здесь.