Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Российских студентов зарубежных вузов приглашают вернуться

Граждане России, обучающиеся в заграничных вузах и столкнувшиеся за рубежом с притеснениями, могут вернуться на родину и продолжить обучение в российских институтах и университетах, сообщило посольство РФ в Таиланде.

Новости Пхукета

21 Марта 2022, 02:01 PM
Университет имени Короля Чулалонгкорна в Бангкоке. Фото: Supanut Arunoprayote

Университет имени Короля Чулалонгкорна в Бангкоке. Фото: Supanut Arunoprayote

Как отметило посольство на своей странице в Facebook, принять учащихся зарубежных вузов готовы МГУ, СпбГУ, Высшая школа экономики, МИФИ, Бауманский университет и другие.

Процесс перевода из условного Университета Чулалонгкорна в российский вуз начинается с подачи в принимающую организацию заявления с приложением справки о периоде обучения и иных документах об индивидуальных достижениях студента. Российский вуз оценивает бумаги и определяет порядок перезачета дисциплин и принимает решение, о приеме на тот или иной курс определенного факультета и отделения.

Весь процесс – от подачи заявления до получения студенческого билета российского университета, занимает менее месяца, следует из сообщения посольства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (495) 547-1366 (доб. 7224) и +7 (495) 547-1366 (доб. 7225).

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Географический диктант напишут на Пхукете
Школа без троечников: Особенности обучения в QSI Phuket
Школа UWCT стала полноценным участником движения UWC
Учащие UWCT пришли на помощь центру в Бан-Йя
Репетиторство на Пхукете: кто в нем нуждается и каким оно бывает
Как привить ребенку любовь к чтению
Краткий гид по кембриджским школам Пхукета
Выпускной класс 2019 года в BISP и его планы на жизнь после школы
Школьники из России и Таиланда взяли по пять медалей на Международной олимпиаде по физике
Классный час: Гиперактивные дети – лечить или наблюдать?
Классный час: Чем английское обучение чтению отличается от русского
Школа UWCT запустила курс парусного спорта
Третья кулинарная битва пхукетских школ пройдет 16 марта в QSI
Классный час: Чем увлечь ребенка на Пхукете
Классный час: Отдыхаем и учим английский

 

EPL predictions
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 