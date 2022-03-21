Российских студентов зарубежных вузов приглашают вернуться

Граждане России, обучающиеся в заграничных вузах и столкнувшиеся за рубежом с притеснениями, могут вернуться на родину и продолжить обучение в российских институтах и университетах, сообщило посольство РФ в Таиланде.

Новости Пхукета

21 Марта 2022, 02:01 PM

Университет имени Короля Чулалонгкорна в Бангкоке. Фото: Supanut Arunoprayote

Как отметило посольство на своей странице в Facebook, принять учащихся зарубежных вузов готовы МГУ, СпбГУ, Высшая школа экономики, МИФИ, Бауманский университет и другие.

Процесс перевода из условного Университета Чулалонгкорна в российский вуз начинается с подачи в принимающую организацию заявления с приложением справки о периоде обучения и иных документах об индивидуальных достижениях студента. Российский вуз оценивает бумаги и определяет порядок перезачета дисциплин и принимает решение, о приеме на тот или иной курс определенного факультета и отделения.

Весь процесс – от подачи заявления до получения студенческого билета российского университета, занимает менее месяца, следует из сообщения посольства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (495) 547-1366 (доб. 7224) и +7 (495) 547-1366 (доб. 7225).