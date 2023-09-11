Российские туроператоры расширяют предложение туров на Пхукет

Российские операторы организованного туризма готовятся еще больше нарастить количество предлагаемых туров на Пхукет и в Паттайю в грядущем сезоне – рейсов из России будет больше, а география вылетов будет шире, хотя и не в масштабах докризисной. Тайские отельеры уже подтвердили своим партнерам, что размещение в отелях подорожает в сравнении с сезоном 2022-2023, однако российскую сторону это не смещает, поскольку дефицит доступных направлений обеспечит высокий спрос в любом случае. Стартовый уровень цен – порядка 1000 долларов на человека за 11 ночей.

Новости Пхукета

12 Сентября 2023, 01:00 PM

Высокий сезон 2023-2023 обещает быть еще более русским, чем предыдущий. К этому готовятся и пхукетский турбизнес, и российский туроператоры. Фото: Amazing Ultimate Festival / TAT

«Уверенный спрос на Таиланд со стороны россиян, наметившийся в сезоне 2022-2023, а также продолжающийся дефицит доступных зарубежных направлений, сначала замотивировали туроператоров продлить часть чартерных программ на лето, а теперь – увеличить объемы перевозки и географию вылетов на сезон 2023-2024», – пишет «Вестник АТОР», отраслевое издание Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как и прогнозировали специалисты после августовских роуд-шоу Туристической ассоциации Пхукета (РТА) в Москве и Санкт-Петербурге, одним из основных бенефициаров активности туроператоров станет Пхукет, поскольку вся география прибытий чартнерных ресов будет ограничена международным аэропортом Пхукета и аэропортом У-Тапао.

При этом у У-Тапао, обслуживающего Паттайю, весьма ограниченные возможности. Превращение бывшей авиабазы в полноценный международный аэропорт пока не произошло.

В Бангкок, как указывает «Вестник АТОР» будут летать только регулярные рейсы «Аэрофлота» и S7, причем у «сибирского» перевозчика – лишь из Иркутска. Это, в частности, ограничит доступность острова Самуи, являющегося третьим по популярности тайским курортом у россиян, но при этом не принимающего напрямую рейсов из России.

Августовская статистика Иммиграционного бюро Пхукета подтверждает, что спрос на Таиланд высок и в низкий сезон, но удовлетворяет его преимущественно Пхукет, поскольку сюда банально больше рейсов.

Состав совершающих прямые рейсы в Таиланд авиаперевозчиков, как уже писали «Новости Пхукета», видимо, не изменится к концу года: это будет ужелетающая на Пхукет четверка в составе «Аэрофлота», «Икара», Azur Air и Red Wings плюс перевозчик S7, который на Пхукет не летает и не полетит.

Как и в прошлом году, оператор Pegas Touristik продолжит полагаться на своего стратегического партнера-перевозчика «Икар», причем возить туристов компания планирует только на Пхукет. Примечательно, что именно «Икару» год назад выпала честь заново открыть авиасообщение между Россией и Таиландом: первый рейс «пегасовского» перевозчика прибыл раньше «Аэрофлота».

Другие крупные игроки – Anex, Coral Travel, «Интурист» и FUN&SUN – будут делить рейсы между собой достаточно многочисленные рейсы Azur Air и совсем не многочисленные (как минимум пока что) борты Red Wings. Coral планирует возить отдыхающих только на Пхукет, тогда как Anex, «Интурист» и FUN&SUN будут предлагать еще и туры в Паттайю.

Остальным операторам, включая TEZ Tour и ПАКС, придется довольствоваться, видимо, только регулярными рейсами «Аэрофлота», используя места, которые останутся после «Библио-Глобуса» и упомянутой выше первой четверки главных игроков. Разумеется, будут и пакеты с перевозкой зарубежными авиакомпаниями, но в этом случае речь идет о полетах с пересадкой, чего российские туристы стараются избегать.

«В прошлом зимнем сезоне чартеры на Пхукет и в Паттайю летали из 15 городов России. В этом году пока заявлено 13 городов вылета. Из прошлогодних городов пока отсутствует Самара, Тюмень, Омск и Кемерово. Но текущие зимние программы еще не доверстаны окончательно и, судя по планам туроператоров, они в предстоящем высоком сезоне будут шире, чем в прошлом году», – пишет «Вестник АТОР».

«У FUN&SUN сейчас заявлено 9 городов вылета. Но в планах компании – летать в зимнем сезоне на Пхукет из 17 городов России, а в Паттайю – из 12 городов», – сообщает издание без указания, какие новые города могут появиться в географии вылетов.

В августе «Вестник АТОР» первым сообщил о неизбежном подорожания туров в Таиланд в сезоне 2023-2024 на фоне подтвержденного тайскими отельерами роста стоимости размещения, однако это подорожание, как сейчас пишет издание, «не будет глобальным, особенно при условии размещения в отелях бюджетной категории» и при условии раннего бронирования.

«В прошлом году в декабре можно было купить тур в Таиланд за 100 тыс. рублей на человека. Какими будут цены в декабре текущего года, покажет время, но если купить тур на декабрь сейчас, то можно уложиться в бюджет даже меньше, чем 100 тыс. рублей на человека», – пишет российское отраслевое издание.

В списке примеров, которые приводятся в статье «Вестника АТОР», цены за 11 ночей колеблются в диапазоне от 175,9 тыс. рублей на двоих (три звезды в Паттайе с «Интуристом») до 212,3 тыс. рублей на двоих (три звезды на Пхукете с Coral Travel). В пересчете на баты по курсу на начало сентября это составляет 64,7 тыс. бат и 78,1 тыс. бат на двоих, то есть порядка привычных 1 тыс. долларов на человека в грубом округлении.