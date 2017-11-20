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Российские моряки приняли участие в параде в Паттайе

В Таиланде стартовал Международный смотр флотов 2017. Мероприятие открылось парадом на улицах Паттайи, который состоялся 19 ноября.

Новости Пхукета

20 Ноября 2017 09:36:42

Непосредственно перед парадом на Паттайю обрушился тропический ливень, однако организаторы решили не сокращаться программу мероприятий. Морякам в белоснежных парадных кителях пришлось маршировать по залитым водой улицам, однако на настроении участников это не сказалось.

Сегодня, 20 ноября, начнется основная часть программы. Участие в смотре примут 40 боевых кораблей: 15 из Таиланда и 25 из других стран. Всего в смотре принимают участие моряки 20 государств, мероприятия продлятся до 22 ноября, пишет Bangkok Post.

Россию на Международном смотре флотов 2017 представляют большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома». Общая численность экипей двух кораблей превышает 250 человек.

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