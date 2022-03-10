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Российские карты Visa и MasterCard прекратили работать за рубежом

Сегодня, 10 марта, международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обрабатывать операции по картам российских банков за рубежом и иностранным картам в России. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Новости Пхукета

10 Марта 2022, 02:08 AM
Российские карты Visa и MasterCard теперь в Таиланде бесполезны. «Мир» еще не заработал, а UnionPay в России почти не выпускается. Фото: Philip Taylor

Российские карты Visa и MasterCard теперь в Таиланде бесполезны. «Мир» еще не заработал, а UnionPay в России почти не выпускается. Фото: Philip Taylor

«Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Pay», – сообщил Банк России на своем сайте.

Центробанк подчеркнул, что все российские карты Visa и Mastercard будут полноценно работать на территории РФ до окончания срока их действия.

«Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир». Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет», – добавил ЦБ.

Российские регулятор пока не озвучил рекомендаций для россиян, которых прекращение работы Visa и MasterCard застало за границей.

В свою, очередь, карты «Мир» пока что принимаются только в России, Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

 

 

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