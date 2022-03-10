Российские карты Visa и MasterCard прекратили работать за рубежом

Сегодня, 10 марта, международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обрабатывать операции по картам российских банков за рубежом и иностранным картам в России. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Новости Пхукета

10 Марта 2022, 02:08 AM

Российские карты Visa и MasterCard теперь в Таиланде бесполезны. «Мир» еще не заработал, а UnionPay в России почти не выпускается. Фото: Philip Taylor