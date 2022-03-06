Российские карты Visa и Mastercard прекращают приниматься за рубежом

Ведущие платежные системы опубликовали сообщения о приостановке работы с российскими банками почти синхронное – заявления были опубликованы на официальных сайтах Visa и MasterCard.
Карты Visa и MasterCard больше нельзя будет использовать за границей ни в каком виде. Это коснется и переводов за рубеж, и оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах, и снятия денег в банкоматах.
Российский «Альфа-банк» предполагает, что карты Visa и MasterCard в проработают в прежнем режиме еще два-три дня.
Внутри России карты Visa и MasterCard продолжат свою работу, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Это официально подтвердил российский Центробанк.
«Трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается», – заявил Банк России.
В Таиланде карты «Мир» пока не принимают, но во Вьетнаме она работает. Также в Таиланде полноценно работает китайская система UnionPay.
В свою очередь, Сбербанк посоветовал находящимся за границей россиянам заблаговременно снять достаточное количество наличных. А другие банки, включая «Альфа-банк» и «Тинькофф-Банк» анонсировали выпуск карт UnionPay.