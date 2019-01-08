Россиянку нашли мертвой в номере отеля на Пхукете

Туристка из России была найдена мертвой в номере отеля у пляжа Карон после полуночи 8 января. Полиция ожидает заключения медиков, которые должны установить причину смерти.

Новости Пхукета

8 Января 2019, 03:50 PM

Фото: Sayan Thammaphan

Сообщение об обнаружении мертвой россиянки в номере отеля на Luang Por Chuan Rd. в Кароне поступило в местный участок полиции около 4:00 утра.

Полицейские и парамедики Ruamjai Foundation во главе с майором Нивет Санкэу и спасателем Сайаом Тхаммапханом прибыли на место событий спустя полчаса и обнаружили мертвую женщину, лежавшую на спине поперек постели в своем номере. Туристка была одета в короткую футболку и нижнее белье.

В беседе с The Phuket News майор Санкэу подтвердила, что скончавшаяся туристка была гражданкой России в возрасте «около 31 года».

Следов борьбы ни в номере, ни на теле женщины замечено не было. На несанкционированное проникновение посторонних лиц в номер также ничто не указывало.

«Она отдыхала на Пхукете с дочерью и братом», – отметила майор Санкэу.

Имени погибшей сотрудница полиции не назвала, но указала, что все трое должны были покинуть Пхукет сегодня, 8 января.

«Мы не смогли установить какую-либо очевидную причину смерти. Сейчас мы ждем заключения специалистов больницы Vachira Hospital», – отметила майор.