Россиянку арестовали в Таиланде по запросу с родины

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте 38-летней гражданки России Елены Голубевой, скрывавшейся от российского правосудия на территории Таиланда.

Новости Пхукета

2 Мая 2019, 03:05 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Об аресте госпожи Голубевой было объявлено на пресс-конференции с участием нового шефа Иммиграционного бюро генерал-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга.

Согласно заявлению ведомства, госпожа Голубева была арестована в Бангкоке в четверг, 25 апреля. Арест был произведен в координации с посольством Российской Федерации в Таиланде. Арестованная россиянка с 2015 находилась в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Иммиграционное бюро уточнило, что последняя запись о пересечении Голубевой границы Таиланда датируется 2013 годом, причем это запись о ее выезде из Королевства. После этого Голубева вернулась в Таиланд нелегально и проживала здесь вплоть до ареста без визы и разрешения на пребывание.

Иммиграционное бюро не уточнило, как именно удалось установить местонахождение госпожи Голубевой. При этом в ведомстве отметили, что в ближайшее время она будет передана правоохранительным органам Российской Федерации.