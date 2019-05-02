Россиянку арестовали в Таиланде по запросу с родины

Об аресте госпожи Голубевой было объявлено на пресс-конференции с участием нового шефа Иммиграционного бюро генерал-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга.
Согласно заявлению ведомства, госпожа Голубева была арестована в Бангкоке в четверг, 25 апреля. Арест был произведен в координации с посольством Российской Федерации в Таиланде. Арестованная россиянка с 2015 находилась в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Иммиграционное бюро уточнило, что последняя запись о пересечении Голубевой границы Таиланда датируется 2013 годом, причем это запись о ее выезде из Королевства. После этого Голубева вернулась в Таиланд нелегально и проживала здесь вплоть до ареста без визы и разрешения на пребывание.
Иммиграционное бюро не уточнило, как именно удалось установить местонахождение госпожи Голубевой. При этом в ведомстве отметили, что в ближайшее время она будет передана правоохранительным органам Российской Федерации.