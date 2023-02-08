Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами

Туристка из России забыла в отеле бриллиантовые сережки, но благополучно получила назад ювелирное украшение стоимостью в 70 тыс. бат, благодаря честности нашедшей их горничной. Та отказалась и от награды, заявив, что репутация страны для нее важнее денег. 

Иккапоп Тхонгтуб

8 Февраля 2023, 12:05 PM
Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами. Фото: Phuket Tourist Police

Новость о возвращении россиянке забытых сережек опубликовали одновременно туристическая полиция и ряд других официальных источников. В некоторых из них текст сопровождался видео, на котором 42-летняя Елена Жолобецкая благодарит полицию и сотрудницу отеля, проявившую похвальную честность.

Согласно сообщению турполиции, Жолобецкая забыла серьги в номере пхукетского отеля Khao Oat Airport, а обнаружила отсутствие украшения только находясь на Самуи, куда поехала продолжать отпуск. Там она обратилась в местное отделение туристической полиции. Заявление было принято 21 января.

Полицейские с Самуи связались с пхукетскими коллегами, которые нанесли визит в Khao Oat Airport и выяснили, что дорогостоящие серьги Жолобецкой хранятся в офисе отеля и их никто не украл. О безопасности украшения позаботилась 42-летняя горничная Ванвиса Майсапрао, которая обнаружила серьги при уборке номера, где проживала россиянка. Сам отель не смог отыскать постоялицу, после того как она выехала, так что визит полиции пришелся к месту.

Жолобецкая вернулась в Khao Oat Airport во вторник, 7 февраля, где получила свои серьги, поблагодарив и горничную отеля, и туристическую полицию. Последний эпизод был снят на видео для публикации.

Официальные лица подчеркивают, что горничная Майсапрао категорически отказалась от любой награды, заявив, что репутация страны и туристической отрасли для нее намного важнее. Женщина согласилась принять от россиянки лишь символические 100 бат.

Жолобецкая, согласно сообщению полиции, должна вылететь из Таиланда в Россию сегодня, 8 февраля.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Раваи останется без света 10 февраля
Ребенок госпитализирован после случайного употребления конфет с марихуаной
Полиция Патонга присоединилась к охоте на нелегальные такси
Каннабисную в Пхукет-Тауне закрыли на 30 дней в связи с игрой в покер в заведении
Россиянин госпитализирован после ДТП в Раваи
Турагентство оштрафуют и временно лишат лицензии после нападения на туриста
Иммиграционное бюро нашло в своих рядах более сотни коррумпированных сотрудников
В Пхукет-Тауне начинают убирать под землю провода на южном участке Phuket Rd
Охота на нелегальные такси началась на Пхукете
Турист получил ножевое ранение в споре о возврате депозита
Американский турист потерялся в горах у Най-Харна
Большое отключение электричества ожидается 7 февраля в Таланге
Пхукет принял первых групповых туристов из Китая
Флот подтвердил пропажу рыболовецкого судна в Андаманском море
На Пхукете объявлена новая кампания по борьбе с нелегальными такси

 

Fashion TV
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 