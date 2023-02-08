Россиянке вернули забытые в отеле серьги с бриллиантами

Туристка из России забыла в отеле бриллиантовые сережки, но благополучно получила назад ювелирное украшение стоимостью в 70 тыс. бат, благодаря честности нашедшей их горничной. Та отказалась и от награды, заявив, что репутация страны для нее важнее денег.

Иккапоп Тхонгтуб

Новость о возвращении россиянке забытых сережек опубликовали одновременно туристическая полиция и ряд других официальных источников. В некоторых из них текст сопровождался видео, на котором 42-летняя Елена Жолобецкая благодарит полицию и сотрудницу отеля, проявившую похвальную честность.

Согласно сообщению турполиции, Жолобецкая забыла серьги в номере пхукетского отеля Khao Oat Airport, а обнаружила отсутствие украшения только находясь на Самуи, куда поехала продолжать отпуск. Там она обратилась в местное отделение туристической полиции. Заявление было принято 21 января.

Полицейские с Самуи связались с пхукетскими коллегами, которые нанесли визит в Khao Oat Airport и выяснили, что дорогостоящие серьги Жолобецкой хранятся в офисе отеля и их никто не украл. О безопасности украшения позаботилась 42-летняя горничная Ванвиса Майсапрао, которая обнаружила серьги при уборке номера, где проживала россиянка. Сам отель не смог отыскать постоялицу, после того как она выехала, так что визит полиции пришелся к месту.

Жолобецкая вернулась в Khao Oat Airport во вторник, 7 февраля, где получила свои серьги, поблагодарив и горничную отеля, и туристическую полицию. Последний эпизод был снят на видео для публикации.

Официальные лица подчеркивают, что горничная Майсапрао категорически отказалась от любой награды, заявив, что репутация страны и туристической отрасли для нее намного важнее. Женщина согласилась принять от россиянки лишь символические 100 бат.

Жолобецкая, согласно сообщению полиции, должна вылететь из Таиланда в Россию сегодня, 8 февраля.