Россиянке на Пхукете грозят штраф и тюрьма за хранение кораллов

Полиция Карона задержала 20-летнюю гражданку России Лилию Карманову за нелегальное хранение кораллов.

3 Февраля 2018 09:27:35

Россиянка Лилия Карманова была задержана 1 февраля, после того как сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) обратились с соответствующим запросом в полицейский участок Карона. Правоохранители получили ордер на арест россиянки, после чего произвели задержание.

По состоянию на 2 февраля женщина находилась под стражей в центре предварительного заключения при пхукетском суде, сообщил «Новостям Пхукета» капитан Чаннаронг Праконгкы из полицейского участка Карона.

В беседе с «Новостями Пхукета» Нарет Чупынг из DMCR отметил, что информацию о том, что россиянка хранила в своем съемном бунгало кораллы, передали ведомству соседи женщины.

Господин Чупынг отметил, что около полудня 31 января офис DMCR на Пхукете получил от соседей женщины сообщение о том, что россиянка в своем бунгало отбеливала кораллы моющим средством. Когда сотрудники DMCR прибыли по указанному адресу, женщины там не было, но кораллы действительно обнаружились.

«Мы отнесли кораллы в полицейский участок Карона, поскольку хранение любых кораллов незаконно. Капитан Чаннаронг Праконгкы подал запрос на выдачу ордера, и суд его выдал», – рассказал он.

Ни полиция, ни DMCR не уточнили, когда именно должен состояться суд над россиянкой. Максимальное наказание за хранение кораллов и подобных элементов морской флоры и фауны в Таиланде – до 20 тыс. бат штрафа и/или до 1 года тюрьмы. Размер наказания зависит от количества нелегально хранимых объектов и других обстоятельств дела.

Капитан Праконгкы отказался отвечать на вопрос о том, может ли гражданке РФ грозить депортация и запрет на въезд в Таиланд в будущем.

«Я не могу раскрыть прессе каких-либо деталей процесса. Это дело суда», – заявил он.

Напомним, год назад за схожее нарушение природоохранного законодательства на Пхукете была задержана 43-летняя туристка из России Ольга Смирнова. Женщина провела две ночи в тюрьме, прежде чем ее отпустили под залог в размере 100 тыс. бат (деньги на залог предоставил один из членов местного русскоязычного сообщества). Штраф в итоге составил 1000 бат, однако суда россиянка дожидалась несколько недель.