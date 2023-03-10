Россиянке грозит потеря руки после аварии на Пхукете. Нужна помощь донорской кровью и финансами

Друзья и родные Алисы Леоновой обратились за помощью к пхукетскому сообществу в связи с госпитализацией россиянки после ДТП на Пхукете. Нужна донорская кровь 1-й положительной группы, а также любая посильная финансовая помощь. Женщина практически осталась без руки и операцию, видимо, придется делать за рубежом. Тайские медики говорят, что не готовы взяться за столь сложный случай.

Новости Пхукета

Россиянка Алиса Леонова серьезно пострадала в аварии на Пхукете. Женщине требуется срочное лечение на месте с последующей хирургией и госпитализацией за рубежом. Фото: Anna Aleksandrovna

Россиянка Алиса Леонова серьезно пострадала в аварии на Пхукете. Женщине требуется срочное лечение на месте с последующей хирургией и госпитализацией за рубежом. Фото: Sofia Pavlovskaya

Россиянка Алиса Леонова серьезно пострадала в аварии на Пхукете. Женщине требуется срочное лечение на месте с последующей хирургией и госпитализацией за рубежом. Фото: Sofia Pavlovskaya

Россиянка Алиса Леонова серьезно пострадала в аварии на Пхукете. Женщине требуется срочное лечение на месте с последующей хирургией и госпитализацией за рубежом. Фото: Katrin Beseonok

Россиянка Алиса Леонова серьезно пострадала в аварии на Пхукете. Женщине требуется срочное лечение на месте с последующей хирургией и госпитализацией за рубежом. Фото: Polina Panova

Авария, в которой пострадала 36-летняя россиянка произошла 5 марта. По официальным каналам информация о ДТП не проходила, но в интернете публиковались фото разбитого автомобиля, который, судя по всему, несколько раз перевернулся.

Многичесленные сообщения с просьбами о помощи начали появляться в социальных сетях 9 марта. Призыв уже поддержали многие русскоязычные жители Пхукета, поскольку Леонова живет на острове 12 лет, хорошо знакома местному сообществу и, по словам друзей и близких, никогда не отказывала в помощи другим. Теперь поддержка нужна ей.

«Это Человек с большой буквы, она всегда готова прийти на помощь даже незнакомым людям, а сейчас случилось так, что нуждается в помощи сама. 5 марта Алиса попала в страшную аварию на Пхукете, где очень сильно пострадала рука. Стоял вопрос об ампутации руки, сейчас этот вопрос снят (к счастью удалось решить эту ситуацию), но у Алисы полностью отсутствует плечевой сустав и части лопатки», – говорится в одной публикации.

«В настоящий момент Алиса в стабильном состоянии, уже проведено две операции, но ей еще предстоит ряд обследований и компьютерная томография, результаты которым мы отправим в российские, израильские, китайские клиники, потому что здесь не берутся за такую сложную операцию. Соответственно, к счету прибавится и сумма на медицинскую транспортировку в одну из вышеупомянутых стран и самую важную операцию. Любая сумма важна! Не стесняйтесь переводить даже маленькие суммы», – добавляется там же.

В другой публикации указывается, что Леонова – художница, поэтому ее близкие готовы сделать все возможное, чтобы она смога восстановиться и снова заниматься творчеством.

«Она мастер маникюра и художник, и это ее единственное любимое ремесло, которым, к сожалению, она, возможно, больше никогда не сможет заниматься… Но мы боремся, боремся, чтобы она осталась жива и могла полноценно заниматься своим любимым делом и воспитывать своего сына. В публичный доступ выкладывать все эти страшные кадры … не хочу! Выкладываю только снимок рентгена, чтобы вам было видно на сколько тяжелая ситуация… Повторюсь, рука пришита «как есть»… Это ужасно!» – говорится во втором обращении.

По состоянию на 9 марта Леоновой еще требовались операции, связанные с переливанием крови, которая находится на острове в дефиците. К счастью, у россиянки положительный резус фактор, так что помочь могут и тайские граждане.

Женщина находится в Vachira Phuket Hospital, для сдачи крови непосредственно для нее нужно обратиться в Blood Bank на четвертом этаже здания и сообщить, что пожертвование делается для Алисы Леоновой (Alisa Leonova).

Сданная кровь, если не потребуется Алисе, пойдет на помощь другим нуждающимся, которых на острове всегда много.

Подержать россиянку финансово можно банковским переводом на российский или тайский счет. Друзья и родные Леоновой пока не запускали компаний на GoFundMe или WeBoon.

Реквизиты тайского счета:

B ank name: Krungsri Bank

ank name: Krungsri Bank S wift code: AYUDTHBK

wift code: AYUDTHBK A ccount number: 1391689578

ccount number: 1391689578 Account name: ALISA LEONOVA

Перевести деньги с российского счета можно через сервис банка Tinkoff по следующей ссылке: https://www.tinkoff.ru/cf/NZ1WVUXZEb.

Жертвователей просят указывать в назначении платежа «Сбор средств на лечение», чтобы избежать блокировки счета банком.