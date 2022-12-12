Россиянка заявила в полицию на таксистку Bolt, высадившую ее дочь в джунглях в темноте

Полиция Пхукета начала расследование по заявлению россиянки, которая сообщила о том, что женщина-водитель из сервиса такси Bolt высадила 14-летнюю дочь из машины в темноте посреди джунглей. Отдельно мать рассказала, что в ходе поездки таксистка заблокировала двери в машине, отобрала у школьницы телефон, угрожала девочке и говорила, что ее надо проучить. Полицейские приняли заявление от россиянки и теперь ищут указанную гражданку Таиланда, которая не отвечает на телефонные звонки. О реакции компании Bolt информации нет, но копию заявления в полицию там получили.

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Россиянка подала заявление на таксистку из сервиса Bolt в связи с тем, что она высадила ее ребенка в ночных джунглях. Угрозы и блокировка дверей в полицейском документе не упоминаются.

Россиянка подала заявление на таксистку из сервиса Bolt в связи с тем, что она высадила ее ребенка в ночных джунглях. Угрозы и блокировка дверей в полицейском документе не упоминаются.

Россиянка подала заявление на таксистку из сервиса Bolt в связи с тем, что она высадила ее ребенка в ночных джунглях. Угрозы и блокировка дверей в полицейском документе не упоминаются.

Инцидент с участием таксистки и российской ученицы одной из школ Чалонга произошел вечером 28 ноября и получил широкий резонанс в социальных сетях, но заявление в полицию было подано лишь 9 декабря. В переписке с The Phuket News мать девочки пояснила, что пыталась на следующий день, 29 ноября, сообщить о произошедшем в пункт туристической полиции в Камале, но он был закрыт. Затем друзья на какое-то время убедили женщину, что полиция в принципе ей не поможет, «потому что они иностранцы». Однако женщина все же приняла решение обратиться к властям и в итоге посетила сразу три полицейских участка – в Камале (где живет семья), в Чалонге (откуда ехала ее дочь) и в Кароне (где водитель Bolt высадила ребенка).

Россиянка рассказала The Phuket News, что во всех участках она встретила поддержку и симпатию со стороны полицейских. Люди в форме слушали ее и даже развлекали ребенка, пока она давала показания.

Изначальное заявление, копия которого есть в распоряжении редакции, принял 9 декабря подполковник Сомпрасонг Лабайсард, заместитель начальника полиции Камалы. При этом он посоветовал россиянке также подать заявление в полицию Чалонга, откуда началась поездка ребенка 28 ноября. Из этого отделения мать отправили в Карон, куда ее направили полицейские из Чалонга в связи с тем, что поездка завершилась в зоне ответственности этого участка.

«Чтобы этот случай был уроком»

Женщина рассказала, что в день инцидента школьные занятия у ее дочери закончились в 18:50, потому что после уроков она оставалась на класс по гимнастике. Чтобы добраться до дома, девочке было такси сервиса Bolt – автомобиль MG ZS черного цвета с номерами серии «го гай, то тахан». Стоимость поездки составляла 452 бата, в качестве способа оплаты были указаны наличные по прибытию, то есть предполагалось, что родители заплатят, когда дочь доберется до дома.

По пути женщина-водитель попросила девочку дать ей возможность остановиться «на пять минут» и поесть. Пассажирка согласилась, после чего водитель пропала на 25 минут и не отвечала на звонки через приложение. За это время школьница позвонила матери, которая удивилась, но паниковать в тот момент еще не стала.

Через 25 минут таксистка вернулась за руль и продолжила поездку, но по пути попросила о второй остановке – на этот раз для заправки автомобиля. Пассажирка отметила, что ей все-таки нужно домой, но тут отказом ответила уже шоферка. Также она не согласилась дать девочке возможность выйти из машины у придорожного кафе и позвонить матери (телефон ребенка к тому моменту уже разряжался и требовал подключения к электрической сети).

По словам матери, водитель заблокировала двери и заявила, что никуда дальше не поедет, если та сейчас же не оплатит поездку, но у ребенка с собой было лишь 120 бат, тогда как стоимость составляла 452 бат. Таксистка развернула машину и поехала назад в Чалонг.

Как написала в соцсетях мать, женщина ехала с высокой скоростью и игнорировала просьбы притормозить, а также кричала, что ей все равно, если они разобьются и погибнут.

«Дочь плачет. Позвонить ей не дают. Водитель угрожает, что завезет в лес, чтобы этот случай был уроком для ребенка. Водитель едет с превышением скорости и часто по встречной полосе. На просьбу дочери сбавить скорость, начинает орать, что ей все равно, если они разобьются и погибнут, так как ребенок должен усвоить урок. Далее водитель заехала в какую-то деревню и просто выбросила плачущего ребенка из машины с криками, что она здесь заблудится и умрет», – говорится в публикации в одной из популярных русскоязычных групп в Telegram.

Как пояснила мать, таксистка также угрожала девочке расправой со стороны неких знакомых и вырвала из рук телефон, когда та пытался на последних процентах заряда аккумулятора дозвониться до матери. Девочка смогла вернуть себе устройство и дозвониться до родителей, но те уже сами поехали ее искать.

Оставшись в итоге на обочине, школьница, по словам матери, прошла около 1 км и вышла к массажному салону у отеля Green Heart Garden, откуда смогла позвонить родителям. Если наименование отеля верно, то таксистка высадила ребенка на перевале Ката-Чалонг, но в стороне от основной дороги (в полицейском документе место указано как บ้านสวนใจเขียว).

I Lert U

По состоянию на 12 декабря, как рассказала The Phuket News россиянка, компания Bolt перестала игнорировать ее сообщения и, в частности, приняла посланную ей копию заявления в полицию.

Полиция Карона еще не смогла найти женщину, которая управляла MG ZS (номера машины и имя водителя из приложения полицейским известны). На телефонные звонки женщина не отвечает, полиция обещает разыскать ее и вызвать для дачи показаний.

В настоящий момент неизвестно, как полиция классифицировала произошедшее. В изначальном документе, составленном по факту обращения в полицейский участок Камалы, не упоминаются блокировка дверей и угрозы, речь идет только о высадке из такси. При этом документ завершается тем, что заявителю рекомендуется обратиться в участок Чалонга.

В ходе инцидента мать девочки сделала скриншоты с данными водителя Bolt и подтверждением незавершенной поездки, а также записала звонок дочери, где на заднем плане слышен агрессивный голос женщины-шофера.

Россиянка пояснила The Phuket News, что ее главная цель сейчас – придать случай огласке, чтобы подобное впредь не повторялось с другими пассажирами, особенно детьми. Также она порекомендовала всем сохранять информацию о водителях при заказе такси через приложения.

Напомним, что ранее туристическая полиция Пхукета просила туристов сразу обращаться к ним за помощью, если во время поездки в такси что-то идет не так. Телефон туристической полиции – 1155. Также для связи в экстренных ситуациях можно использовать мобильное приложение I Lert You, доступное в Google Play и AppStore.