Россиянка в коме после ДТП в Паттайе, семья просит о помощи

Родственники и близкие 22-летней Вероники Буренок просят о помощи в борьбе за жизнь девушки, находящейся в коме с 12 сентября. Скутер с россиянкой и ее женихом Кельвином Таном сбил двигавшийся на высокой скорости пикап, скрывшийся с места событий. Девушка получила открытую черепно-мозговую травму и повредила позвоночник. Врачи Bangkok Hospital Pattaya говорят, что шансы на восстановление у Вероники есть, но общую стоимость лечения прогнозируют на уровне 3,5 млн бат, из которых уже собрано и перечислено больнице около 1 млн. Чтобы пройти путь до конца, Кельвин и семья Вероники просят о помощи.

Новости Пхукета

Дорожная авария, в которой пострадали россияне Вероника Буренок и Кельвин Тан произошла около 22:00 вечера 12 сентября в районе АЗИ Caltex на Sukhumvit Rd. в Паттайе.

Молодые люди ехали на скутере Honda PCX из магазина Makro, когда их протаранил сзади двигавшийся на высокой скорости пикап.

В распоряжении «Новостей Пхукета» есть копия полицейского отчета, датированного вчерашним днем (19 сентября), подробностей самой аварии в нем нет, равно как и времени самого происшествия. Текст основан на информации, поступивший только на следующий день.

С учетом тяжести травм, полученных Кельвином и Вероникой, полицейские, видимо, не могли взять показания сразу. По состоянию на вечер 19 сентября Вероника оставалась в коме, в результате аварии она получила открытую черепно-мозговую травму и повредила позвоночник. Оправившись от собственных травм, Кельвин опубликовал в социальных сетях просьбу о помощи.

«Моя девушка лежит в реанимации и перенесла уже две операции на мозге, также есть осложнение на почку. Прогнозы положительные, поскольку она молодая и есть возможность адекватного восстановления [даже] после такой травмы, однако нужны средства на ее лечение и восстановление, так как мы не успели оформить страховку по приезду в Паттайю», – написал Кельвин.

Сюжет об инциденте вышел на российском телевидении, мать россиянки Елена Буренок прилетела Таиланд, чтобы быть рядом с дочерью. По оценкам врачей, общий счет за лечение может составить 3,5 млн бат, из которых уже собрано и перечислено больнице порядка 1 млн.

«Девушке всего 22, мы хотели жениться в скором времени, я просто не вижу свою жизнь без нее и считаю что должен восстановить ее и помочь ее семье. Сейчас я привез ее маму сюда чтобы она так же помогала восстанавливать дочь через ее любовь и заботу. Заранее спасибо вам. Очень прошу берегите себя и своих близких. Каждый миг проведенный с ними – это целый небесный подарок», – написал Кельвин в своем аккаунте в Instagram.

«И прошу, пошлите позитивные мысли на восстановление Вероники во вселенную. Я верю в коллективную молитву, и что она тоже может спасти ей жизнь. Еще раз спасибо вам», – добавил он.

Оказать посильную финансовую помощь можно по следующим реквизитам:

Kasikornbank

Номер счета: 111-3-75317-6

Держатель счета: Leonid Sidelnikov

Альфа-банк

Номер счета: 5521752631918187

Держатель счета: Елена Буренок

Сбербанк

Номер счета: 5469500012670560

Держатель счета: Елена Буренок

Связаться с Кельвином, получить дополнительную информацию и другие реквизиты для перевода можно через Instagram.