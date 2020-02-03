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Россиянка утонула на пляже в Патонге

Туристка из России утонула на пляже в Патонге утром 1 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Февраля 2020, 10:41 AM
Россиянка утонула на пляже в Патонге утром 1 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянка утонула на пляже в Патонге утром 1 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил подполковник Сарит Бутнонгсэнг из полиции Патонга, информация о происшествии на пляже поступила в полицейский участок около 9:00 утра. 34-летняя женщина отдыхала на пляже вместе со своим бойфрендом и еще одним другом, с которым прилетела на Пхукет по путевке Pegas Touristik.

В какой-то момент спутник россиянки заметил суету на пляже и подошел поинтересоваться, что случилось, и увидел спасателей, делавших искусственное дыхание его подруге. Затем женщину на скорой помощи доставили в больницу Patong Hospital, но спасти ее не удалось.

Как отметил подполковник Бутнонгсэнг, российское посольство в Таиланде было проинформировано о происшествии.

 

 

 

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