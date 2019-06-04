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Россиянка сорвалась с прибрежных камней в попытке сделать селфи

Пляжные спасатели Патонга обратились к туристам с призывом быть аккуратнее во время посещения пляжей, после того как россиянка сорвалась с прибрежных камней в попытке сделать селфи и получила несколько неприятных ссадин.

Новости Пхукета

4 Июня 2019, 11:48 AM
Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Об инциденте на пляже Калим (северная часть Патонга) стало известно после публикации группы Patong Surf Life Saving в Facebook после полудня субботы, 1 июня.

Согласно сообщению спасателей, неназванная туристка из России сорвалась с камней во время фотографирования, оцарапав в падении спину и бедра. Переломов и других серьезных травм женщине повезло избежать, но после происшествия ее все равно пришлось доставить в больницу Patong Hosptial.

Инцидент произошел на скалах, расположенных через дорогу от отеля Diamond Cliff Resort. Именно там в 2017 году погиб четырехлетний ребенок, которого вместе с отцом смысло волной с камней. Взрослому мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, сына спасатели достали из воды уже мертвым (см. здесь). 

 

 

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